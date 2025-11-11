El antiguo edificio de CCOO en la Plaza del Duque ya enseña su nueva cara: el hotel de 4 estrellas abrirá en 2026

Los andamios han desaparecido de la fachada del edificio que durante décadas albergara la sede del sindicato Comisiones Obreras (CCOO) en la céntrica Plaza del Duque. En los próximos meses, el nuevo hotel de cuatro estrellas que se ubicará en este enclave comenzará a operar. Según han informado fuentes de Sercotel a este periódico, la inauguración del nuevo establecimiento está prevista para mediados de 2026.

Sercotel Sevilla Plaza del Duque contará con un total de 116 habitaciones, compartirá la manzana con el Hotel América y se sumará a la planta hotelera sevillana, en expansión en los últimos meses. De hecho, en el mismo entorno, está prevista la apertura de otro equipamiento de este tipo, en las antiguas dependencias de la comisaría de Policía de la Gavidia. Será la cadena americana Hyatt Hotels Corporation la que abrirá el Thompson Sevilla, su primer hotel en la ciudad, un establecimiento de 101 habitaciones, con una fecha de apertura prevista también en 2026.

Reurbanización del entorno

Para articular toda la zona, el Ayuntamiento de Sevilla anunciaba el pasado verano un proyecto para la reurbanización del entorno de la Plaza de la Gavidia, la Concordia y el Duque. Desde la Gerencia de Urbanismo preveían entonces que las obras comiencen en 2026 y se desarrollarán por tramos.

Los trabajos se centrarán principalmente en la renovación de pavimentos y la mejora de la movilidad peatonal de la zona. Además, también se trabajará en la integración de la entrada y salida de vehículos del aparcamiento subterráneo que se encuentra en la Plaza de la Concordia.

Sercotel en Sevilla

Sercotel opera otros hoteles en la capital hispalense, aunque ninguno con categoría de cuatro estrellas. El Sercotel Doña Carmela se encuentra en el distrito Bellavista-La Palmera -concretamente, en la Avenida de Jerez-, tiene tres estrellas y se sitúa muy cerca del hotel Al-Ándalus, recientemente adquirido por la cadena Hotusa.

Además, cuenta con otro establecimiento junto a la Alameda de Hércules, el Sercotel Sevilla Guadalquivir Suites. Por último, Las Casas de los Mercaderes, en pleno corazón de la ciudad, en la calle Álvarez Quintero, que cuenta con una categoría de tres estrellas.

Más hoteles de lujo en la ciudad

La planta hotelera de cuatro y cinco estrellas se está multiplicando en los últimos años en la ciudad. Entre las nuevas incorporaciones que vendrán, un nuevo Hilton en la avenida Diego Martínez Barrios, que cuenta ya con licencia de obras y que tiene previsto abrir sus puertas en 2027.

Hace unas semanas, la Gerencia de Urbanismo ya dio luz verde a la construcción de un nuevo hotel en Palmete, muy cerca de Sevilla Este, que la cadena sevillana AZZ Hoteles abrirá en 2026. Será un hotel de cuatro estrellas con plazas de aparcamientos y estará ubicado en el número 1 de la avenida Via Apia, justo al lado de la A-92 y de la avenida del Deporte.

Estos nuevos hoteles se sumarán a la oferta de establecimientos de lujo de Sevilla, que ronda ya el centenar. Según el informe mensual de agosto de Sevilla City Office, Sevilla contaba con 72 establecimientos de cuatro estrellas, siete de cinco y otros siete de 5 Gran Lujo. Y más recientemente se ha sumado a la planta hotelera de la capital hispalense el Cristine Bedfor Guest Houses Sevilla, ubicado en la céntrica Amor de Dios y que tiene categoría cuatro estrellas.

Nuevas confirmaciones

Las últimas confirmaciones en la capital hispalense han sido también el Four Seasons que se ubicará en la Plaza Nueva (en lo que era el edificio Generali) o el que se está levantando en el complejo Vera Sevilla y diseñado por Carlos Ferrater, dentro de la recuperación de la antigua fábrica de tabacos de Los Remedios.

También están proyectados el ubicado en la Avenida de la Constitución frente a la Catedral, en un edificio regionalista, formado por tres casas diseñadas Aníbal González y José Espiau a principios del siglo XX, que será gestionado por Serras Hotel Collection en lo que supone el aterrizaje de la gestora hotelera en Andalucía. Por su parte, la operadora de hoteles byKaizen, perteneciente al grupo Hoteles Kaizen, por su parte, ha iniciado oficialmente sus operaciones con la gestión del futuro hotel Felipe V, un cinco Estrellas Gran Lujo en la calle Betis de Sevilla cuya apertura está prevista para el próximo 2026.

A ellos se suma, entre otros, el histórico edificio que en su día fue sede de Telefónica, justo enfrente del Ayuntamiento de Sevilla, que cuenta con cinco plantas más ático y sótano, y que está adecuando su uso a un hotel de cuatro estrellas. El establecimiento tendrá un total de 43 habitaciones, con dos ascensores.