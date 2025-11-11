Ayudas para los jóvenes que vuelvan a Sevilla tras emigrar fuera de la provincia: hasta 2.000 euros para pagar la vivienda

Los jóvenes que hayan vuelto a Sevilla tras residir fuera de la provincia o de España este año podrán acceder a una ayuda de hasta 2.000 euros para compensar los gastos de alquiler de una vivienda o un piso compartido. El Ayuntamiento ha puesto en marcha un nuevo plan para favorecer el regreso de menores de 35 años que tendrá en esta edición un presupuesto de 90.000 euros y del que se podrán beneficiar al menos 45 jóvenes.

La convocatoria de ayudas estará abierta hasta el 26 de noviembre. Hasta esa fecha todos los jóvenes que hayan residido una temporada fuera de la provincia o de España y que hayan regresado podrán inscribirse en la convocatoria y aspirar a una ayuda para cubrir los gastos de alquiler de vivienda en los que hayan incurrido. El importe máximo por beneficiario será de 2.000 euros.

Para acceder a la convocatoria habrá que presentar las facturas de los pagos correspondientes a la vivienda además de acreditar que antes de volver a la ciudad habían residido fuera de la provincia. Se podrán justificar gastos entre octubre de 2024 y noviembre de 2025, fecha en la que se ha aprobado la convocatoria. Deben tener entre 18 y 35 años.

Libre concurrencia

Este plan de ayudas se convoca a través de un sistema de libre concurrencia. Por tanto, las solicitudes se valorarán en función del lugar de procedencia previo al retorno a Sevilla, otorgando una mayor puntuación a quienes regresen desde lugares más lejanos: provincias limítrofes (Huelva, Cádiz, Córdoba, Badajoz) con 2 puntos; resto de Andalucía, 4 puntos; otras provincias españolas, Ceuta, Melilla o Portugal, 6 puntos; países de la Unión Europea (excepto Portugal), 8 puntos; y países extracomunitarios, 10 puntos. En caso de empate, y si las solicitudes superan la dotación disponible, se realizará un sorteo público para determinar el orden de concesión

“Este plan es un paso más dentro de nuestra estrategia para retener y recuperar el talento joven. Sevilla necesita de sus jóvenes, de su energía y de su ilusión para seguir avanzando”, explica el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, quien resume de esta forma los objetivos de la convocatoria.