La historia de los carteles de la Cabalgata de Reyes Magos: el nuevo libro del Ayuntamiento de Sevilla

El cartel artístico de la Cabalgata de Reyes Magos. Patrimonio material del Ateneo de Sevilla (1932-2025) reúne por primera vez todos los carteles artísticos que han anunciado la Cabalgata de Reyes de la ciudad desde 1932 hasta 2025. La obra elaborada por el catedrático e investigador honorario de la Universidad de Sevilla, Gerardo Pérez Calero y editada por el Ayuntamiento de Sevilla, se ha presentado en el Salón Colón de la Casa Consistorial a cargo de Manuel Alés, delegado de Fiestas Mayores.

El pasado 16 de octubre se presentaron los diseños de las quince nuevas carrozas que van a protagonizar la Cabalgata de este año. Manuel Alés recordó que “la Cabalgata de Reyes es un patrimonio sentimental de todos los sevillanos, que siempre va a contar con el apoyo del Ayuntamiento, ya sea con respaldo económico, con la futura sede permanente en Artillería, con la carroza conmemorativa del 500 aniversario de la boda de Carlos V e Isabel de Portugal, o con iniciativas como este libro”.

Fotogalería | La nuevas carrozas de la cabalgata de Reyes Magos de Sevilla 2026 / Ateneo de Sevilla

La Cabalgata nació en 1918, cuando unos "locos románticos ateneístas" tuvieron la gran idea de llevar juguetes y alegría a los niños más desfavorecidos de la ciudad. En 1932, el Ateneo decidió acompañar esta gran campaña con unos carteles anunciadores, que se han convertido en una seña de identidad de la ciudad y en un testimonio artístico. Afortunadamente, sus carteles se conservan desde 1997, cuando el entonces presidente del Ateneo, Antonio Hermosilla Molina, formó una gran pinacoteca con los ejemplares de cada año, algunos en lienzo.

Esta obra además muestra como ha cambiado al ciudad, sus condiciones sociales y su estética, sin perder el espíritu de ilusión que perdura con los años. En sus inicios tenía un carácter de súplica, con el que pedían un donativo para poder llevar la ilusión a todos los hogares hispalenses. Es por eso que alrededor de los carteles se ha conformado un patrimonio sentimental, lleno de sueños y emoción.

Para Manuel Alés, “este libro es el primer regalo que nos traen los Reyes Magos este año. Un libro que habla de ilusión, de magia, de sueños y de la historia de Sevilla a través de los carteles de la Cabalgata más brillante del mundo”, concluyó. La portada, obra del artista extremeño Eduardo Naranjo Rodríguez resume la noche más mágica del año, con un niño soñando con los regalos que le van a dejar sus Majestades los Reyes Magos de Oriente.