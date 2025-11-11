Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sucesos

Cuatro arrestados por cultivar marihuana camuflada entre campos de cultivo

Durante la inspección se intervinieron múltiples garrafas de plástico, presuntamente destinadas al envasado y posterior distribución de la sustancia procesada

Detenidas cuatro personas por ocultar una plantación de marihuana entre cultivos agrícolas.

Detenidas cuatro personas por ocultar una plantación de marihuana entre cultivos agrícolas. / El Correo

El Correo

El Correo

Sevilla

La Guardia Civil ha desmantelado dos plantaciones de marihuana a gran escala en las localidades sevillanas de Pilas y Aznalcázar, donde se cultivaban más de 1.000 plantas de cannabis camufladas entre terrenos agrícolas para evitar la detección. En el marco de estas actuaciones, los agentes han detenido a cuatro personas por su presunta implicación en delitos contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico, logrando además intervenir un completo equipamiento de cultivo y secado de alto valor económico.

Operación en Pilas y Villamanrique de la Condesa

En un comunicado, la Guardia Civil ha informado de que la primera de las operaciones fue desarrollada por agentes de los puestos de Pilas y Villamanrique de la Condesa, tras detectarse posibles plantaciones en fincas de la zona, donde fueron detenidas dos personas por su presunta participación en delitos contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico.

Tras una serie de vigilancias discretas y labores de inteligencia, la operación culminó con dos registros domiciliarios, con el hallazgo de sistemas de iluminación, ventilación y secado de alto valor económico, así como bolsas preparadas con la sustancia que, según las pesquisas, estaba destinada a su distribución en el mercado ilegal de marihuana.

Finca transformada en centro de producción de cannabis

La segunda operación fue realizada por la Guardia Civil perteneciente del puesto de Aznalcázar, tras las sospechas de la existencia de una finca que podría haber sido transformada en un centro de producción de cannabis, que, además, había tenido relación con el narcotráfico según operaciones realizadas con anterioridad.

Durante la inspección, se hallaron en el interior dos estancias diferenciadas. En la primera había plantas madre en macetas con iluminación individual con un sistema de refrigeración, humidificación y luz infrarroja, destinadas al parecer a la producción de esquejes de marihuana.

En la segunda estancia, hallaron 97 plantas de marihuana en su fase final de crecimiento, con sistemas de iluminación avanzada, extractores, ventilación y aire acondicionado.

Además, durante la inspección se intervinieron múltiples garrafas de plástico, presuntamente destinadas al envasado y posterior distribución de la sustancia procesada.

Asimismo, se descubrieron dos conexiones fraudulentas a la red eléctrica, diseñadas con gran sofisticación para evadir los controles de la compañía suministradora, lo que permitía mantener las plantaciones activas sin levantar sospechas.

La operación, en la que fueron detenidas dos personas, continúa abierta, y no se descartan nuevas detenciones en el marco de la investigación.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Paralizadas las obras del centro comercial Los Arcos: la transformación se completará a finales de 2026
  2. José Luis Gutiérrez, candidato a rector: 'El coche del rector se licitó por 230.000 euros, yo iré en Tussam
  3. La Policía se despliega en el Polígono Sur por un nuevo tiroteo
  4. La UCO investiga un pago de 78.000 euros a un empleado de Emvisesa tras la venta de una parcela a la mujer de Rafael Pineda
  5. Las protestas por la crisis de los cribados vuelven a tomar Sevilla: 'Han convertido la sanidad pública en una vergüenza
  6. El nuevo Palacio de Congresos de Dos Hermanas se prepara para acoger eventos a partir de 2026
  7. Rancio nos enseña el autobús secreto de Tussam y dónde está en Sevilla
  8. La calle de los 100 comercios locales: Emilio Lemos se reivindica como el Tetuán de Sevilla Este

Carmen Vargas será la primera mujer rectora de la Universidad de Sevilla: el perfil continuista se impone

Carmen Vargas será la primera mujer rectora de la Universidad de Sevilla: el perfil continuista se impone

Cuatro arrestados por cultivar marihuana camuflada entre campos de cultivo

Cuatro arrestados por cultivar marihuana camuflada entre campos de cultivo

Paralizado el proyecto para construir un nuevo centro cívico en Los Bermejales y ampliar el Parque Guadaíra

Paralizado el proyecto para construir un nuevo centro cívico en Los Bermejales y ampliar el Parque Guadaíra

Las telas del Cuarto del Almirante del Alcázar de Sevilla, desgarradas a la espera de una restauración

El antiguo edificio de CCOO en la Plaza del Duque ya enseña su nueva cara: el hotel de 4 estrellas abrirá en 2026

El antiguo edificio de CCOO en la Plaza del Duque ya enseña su nueva cara: el hotel de 4 estrellas abrirá en 2026

Gabinete de crisis y el "mayor despliegue policial de la historia" en Isla Mayor: buscan a los narcos que tirotearon a la Policía Nacional

Gabinete de crisis y el "mayor despliegue policial de la historia" en Isla Mayor: buscan a los narcos que tirotearon a la Policía Nacional

Dos narcos mataron a un hombre por robarle hachís y lo abandonaron en el Hospital del Valme: le apuñalaron en la mejilla

Dos narcos mataron a un hombre por robarle hachís y lo abandonaron en el Hospital del Valme: le apuñalaron en la mejilla

Productos ibéricos, aceites, dulces y más llegan al Patio de la Diputación de Sevilla con entrada gratis

Productos ibéricos, aceites, dulces y más llegan al Patio de la Diputación de Sevilla con entrada gratis
Tracking Pixel Contents