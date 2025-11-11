Sucesos
Desmantelan en Sevilla una vivienda con más de 200 plantas de marihuana
El operativo ha permitido poner fin a un punto de producción que operaba en el interior de un inmueble adaptado como invernadero para la explotación intensiva de la droga
La Policía Nacional ha desmantelado una plantación de marihuana en una vivienda de Sevilla, donde se han hallado más de 200 plantas de cannabis en distintas fases de crecimiento, junto con sofisticados sistemas de iluminación, ventilación y climatización destinados a su cultivo. El operativo, desarrollado este martes, ha permitido poner fin a un punto de producción que operaba en el interior de un inmueble adaptado como invernadero para la explotación intensiva de la droga.
Investigación y registro judicial
Según una nota remitida por el Cuerpo Nacional de Policía, la investigación se inició tras obtener indicios sobre la posible existencia de un punto de cultivo en un inmueble de la ciudad. Una vez confirmados los hechos y con autorización judicial, se efectuó la entrada y registro de la vivienda.
Vivienda adaptada como invernadero
El interior de la vivienda estaba adaptado para maximizar el cultivo, con dos habitaciones habilitadas como invernadero. Se localizaron sistemas de iluminación, ventilación, filtros y aparatos de climatización dirigidos a mantener las condiciones óptimas para el desarrollo de las plantas, así como una instalación eléctrica irregular habilitada para soportar el elevado consumo energético.
