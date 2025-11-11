El estadio La Cartuja aprieta para acoger la final de Copa del Rey en 2026: "Lo hemos pedido y estamos luchándolo"

Sevilla será la semana que viene sede de la Selección Española de fútbol para su encuentro contra Turquía, en el que podría cerrarse la clasificación para el próximo Mundial. Y ahora aspira a ser también a que sea en el estadio La Cartuja donde se decida el ganador de la Copa del Rey 2025-2026. Este encuentro, que se disputará el 25 de abril, aún no tiene campo elegido. El concurso está abierto y entre las "dos o tres ciudades interesadas" que desveló el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, está Sevilla. La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, ha confirmado a El Correo de Andalucía que se han presentado a esa oferta y se encuentran a la espera de que "pronto" haya "buenas noticias".

"Ahí estamos, luchándolo y optando. Nos hemos presentado a esa oferta de la Federación para todas las comunidades autónomas. Todavía no sabemos nada. Y yo espero que tengamos pronto buenas noticias", ha explicado a este periódico. "Hemos vuelto a ofrecerles nuestra casa y estamos esperando", ha añadido. Patricia del Pozo ha recordado que "las últimas ediciones de la final de la Copa del Rey han sido maravillosas en Andalucía, tanto para la Federación y el fútbol como para nosotros".

La consejera ha participado en la presentación del partido frente a Turquía en el Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla, y ha aprovechado la presencia de Pedro Curtido, presidente de la Real Federación Andaluza de Fútbol; Aitor Karanka, director técnico de desarrollo y de la Selección absoluta masculina; y Manuel Lalinde, director general de la RFEF, para presionar y dejar claro el interés de Sevilla y de la Junta de Andalucía por la competición. "Gracias por confiar en nosotros, no solemos fallar, devolvemos con creces la confianza. Hay tanta afición y estímulo por el deporte que cualquier acto que se celebra aquí multiplica su impacto", ha declarado en el acto.

"Tenéis que estar tranquilos, apostad por Sevilla y Andalucía, es una apuesta segura. Juanma Moreno está convencido de ello, de apostar por el deporte y la cultura. Tenemos un gran retorno económico, más de 250 millones con las finales de Copa del Rey. Nos colamos en los hogares de millones de personas, que ven cómo somos. Es un gran escaparate de la ciudad y la comunidad autónoma", ha valorado Patricia del Pozo. Esta ha pedido "tranquilidad total, que es una tierra de deporte". "Apostar por el estadio de la Cartuja es una apuesta segura. Es un estadio magnífico", ha añadido.

El presidente de la RFEF ya confirmó recientemente que "este momento hay dos o tres ciudades interesadas, que nos trasladaron sus inquietudes". "Lo único es que se tienen que adaptar al pliego que hemos presentado, que por las cifras que he dado antes, se puede comprobar que es un gran atractivo", aseguraba Louzán, confirmando el interés de Sevilla. De momento se ha abierto ya el pliego de condiciones para albergar la final de la Copa del Rey de la temporada 25/26 y "la Junta de Andalucía y RFAF están muy interesadas en que podamos continuar en La Cartuja", dijo Louzán. Desde la 19/20 la final se ha disputado en Sevilla, pero ya ha concluido el convenio que unía a la Junta de Andalucía y el Estadio La Cartuja con la Federación Española de Fútbol vigente desde que Javier Imbroda fuera el consejero del ramo.

La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, en la presentación del partido entre las selecciones de España y Turquía que tendrá lugar en el Estadio de la Cartuja de Sevilla. / JUNTA DE ANDALUCÍA / Europa Press

Aspiración a acoger una semifinal del Mundial

Además de la Copa del Rey, el estadio La Cartuja también aspira ser sede de la semifinal del Mundial de 2030. "Puede ser sede de lo que quiera y está siempre a disposición para ser sede de una semifinal, de una final o de cualquier otro evento deportivo que se quiera celebrar en La Cartuja y sea bueno para la Selección Española, para nuestro deporte y para Andalucía. Nosotros estamos siempre abiertos", ha respondido Patricia del Pozo a este medio sobre esta cuestión.

El gerente de la Sociedad Estadio de la Cartuja, Daniel Oviedo, ya explicó en Onda Cero que "de cara al Mundial de 2030 la FIFA tiene un diccionario de normativas y requerimientos para cada fase y el aforo es clave. Para la final uno no se puede presentar con menos de 80.000 de aforo. Nuestro proyecto siempre fue ir a por la semifinal y ahora FIFA debe decidir, estando también Portugal y Marruecos". "Ya veremos. Hemos entregado nuestra matrícula para las semifinales, a partir de ahí...", añadió.

La consejera de Cultura y Deporte ha resaltado que Sevilla es la "casa" de la Selección. "Vuelve a una mejor casa, le hemos hecho unos retoques, una reforma, y está infinitamente mejor que estaba, y lo que le queda. Por primera vez va a jugar en el estadio recién ampliado", ha afirmado. "Gracias por confiar de nuevo en nosotros como sede de la selección. Es un idilio permanente entre el estadio de la Cartuja y la selección. Es un idilio de éxito para ambos, y de alegría para todos los españoles", ha proseguido.

Para ese Mundial, el presupuesto de la Junta de Andalucía de 2026 contempla dar continuidad a su reforma con la inversión de un millón de euros en mejoras en la iluminación y eficiencia energética, con fondos europeos FEDER, y otros 3,5 millones para mejorar los accesos en la zona sur y oeste.