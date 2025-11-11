Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tribunales

El juez impone a Antonio Tejado una fianza de 639.000 euros tras comunicarle la apertura de juicio oral por el robo a María del Monte

Antonio Tejado

Antonio Tejado / EUROPA PRESS

Sevilla

Con semblante sereno y acompañado por su abogado Fernando Velo, Antonio Tejado ha regresado este martes al Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla, donde se le ha hecho entrega del auto de apertura de juicio oral por su presunta implicación como autor intelectual del violento robo a la vivienda de su tía, María del Monte, y su pareja, Inmaculada Casal, ocurrido en la madrugada del 25 de agosto de 2023. Fiel al silencio que mantiene desde su detención en febrero de 2024, el sobrino de la artista ha comparecido sin responder a las preguntas de los medios.

Apertura de juicio oral y acusaciones

La razón de esta nueva visita a los juzgados, entregarle —igual que al resto de acusados en este caso— personalmente el auto de apertura de juicio oral; es decir, la notificación oficial y firme de que se sentará en el banquillo de los acusados por su presunta implicación en el asalto a la casa de la artista.

Un juicio que por el momento no tiene fecha —aunque se especula que podría comenzar a principios de 2026— y en el que Antonio Tejado se enfrentará a una petición de 30 años de prisión por parte de la Fiscalía, mientras que la defensa de María del Monte solicita 28 años de cárcel para su sobrino por su supuesta implicación clave para que el atraco se llevase a cabo con éxito, al proporcionar al resto de la banda información privilegiada y determinante sobre la residencia de la folclórica y el paradero de sus joyas, relojes de alta gama y objetos de valor.

Fianza impuesta por el juez

Además de entregarle el auto de apertura de juicio oral, el juez ha comunicado al ex de Rosario Mohedano que dispone de 24 horas para depositar una fianza de 639.000 euros que se le ha impuesto. En el caso de que no pudiese pagar, se le embargarán los bienes de los que disponga hasta llegar a dicha cantidad, que su abogado ya ha reconocido que no tiene.

Noticias relacionadas y más

Salida del juzgado

Apenas cinco minutos después de su llegada a los Juzgados de Sevilla, y ya con la notificación judicial en sus manos, Tejado ha abandonado el lugar con la cabeza alta y actitud serena. Rodeado de una nube de cámaras y reporteros, ha ignorado las preguntas de la prensa y ha evitado revelar cómo se encuentra y cómo espera demostrar su inocencia.

