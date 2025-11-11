Dos narcos mataron a un hombre por robarle hachís y lo abandonaron en el Hospital del Valme: le apuñalaron en la mejilla

Dos narcos se dieron cuenta de que alguien les había robado el hachís con el que traficaban en Sevilla. Gracias a un secuestro, localizaron al presunto autor del vuelco: un vecino de Lebrija. Lo torturaron, le dieron una puñalada en la mejilla y otra en la pierna. La herida de la extramidad inferior se complicó y decidieron abandonar al varón en el Hospital Universitario de Valme. El hombre murió debido a la cantidad de sangre perdida por la herida de la extremidad inferior apenas 15 minutos después de que lo dejaran tirado.

Estos hechos, ocurridos en septiembre de 2023, serán juzgados por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Sevilla el próximo 24 de noviembre. La Fiscalía ha solicitado 19 años y 5 meses de prisión para los dos principales acusados de este caso por un delito de lesiones agravadas en concurso ideal con el delito de homicidio (uno como autor y otro como cooperador necesario), cuatro delitos de detención ilegal, otro delito de pertenencia a grupo criminal y otro de coacciones.

Además, hay otros tres encausados. Para un tercer miembro de la organización el Ministerio Público pide 11 años y 11 meses de prisión por el delito de lesiones agravadas en concurso ideal con el delito de homicidio, como cooperador necesario, por cuatro delitos de detención ilegal y por pertenencia a grupo criminal.

El caso juzga igualmente a los dos vendedores de drogas al por menor que fueron secuestrados por los principales acusados. Se les acusa de un delito contra la salud pública por el que se les piden 4 años de prisión y 40.000 euros de multa.

El plan para recuperar la droga

El escrito de acusación de la Fiscalía recoge que, en septiembre de 2023, W. y R. se dieron cuenta de que habían sufrido un vuelco. Se enteraron además de que había un padre y un hijo que estaban vendiendo su mercancía. Estos, a su vez, se la habían comprado en teoría a D.

Los narcotraficantes hurdieron un plan para poder quedar con los vendedores de la droga. Les citaron en el Carrefour de Sevilla Este a través de otros dos intermediarios que no están siendo juzgados en este caso.

Cuando llegaron, a bordo de un Audi TT, se encontraron con los cebos. A partir de ahí, se metieron en el coche de los varones para realizar una venta de su droga.

Acto seguido, recoge el Ministerio Público, los encausados R y W se metieron en el vehículo "de forma violenta, portando armas con las que amedrentaron a los ocupantes, al tiempo que les conminaban a la entrega de la totalidad de la droga ofrecida en venta, manifestando que era suya y se la habían robado".

Se los llevaron a los dos y a un tercer varón hasta la Hacienda del Cuzco. En el camino, el hijo, por miedo a que les hicieran algo, aseguró que la droga se la había proporcionado un hombre de Lebrija.

Una puñalada en la pierna

La víctima recibió la llamada de uno de los hombres que le habían comprado la droga: quería quedar para pagarle. El otro, el padre, quedó secuestrado en la finca junto a otro hombre. Los custodiaban "un grupo cercano a la docena de individuos desconocidos que tenían udispuesta en una mesa toda una serie de herramientas y cuchillos para emplear con ellos en caso de resultar necesario a los fines propuestos".

A las 20.08 horas de aquel 29 de septiembre, el presunto autor del vuelco de droga fue citado en un punto concreto del Hospital de Valme. Cuando se acercó al vehículo, fue abordado por uno de los dos principales acusados en este caso, que estaba oculto entre otros coches. Le empujó violentamente hacia los asientos traseros "para retenerlo contra su voluntad y trasladarlo a la Hacienda del Cuzco a fin de obligarle a revelar el paradero del resto de la sustancia estupefaciente".

El Ministerio Público relata en su acusación que, durante el traslado, "los ocupantes del vehículo trataron de obligar al varón a que les facilitara dicha información, ejerciendo a tal fin violencia sobre él, golpeándole, propinándole W. una puñalada en la mejilla y clavándole un cuchillo en la pierna derecha que le ocasionó una herida de 3 centímetros de longitud y seis centímetros de profundidad".

Al ver "el grave estado que la herida en la pierna había provocado en la víctima, decidieron llevarle de vuelta al Hospital de Valme y deja su cuerpo abandonado en la puerta sobre las 21.15 horas. Allí falleció por shock hipovolémico debido a hemorragia aguda a las 21.30 horas.

Los otros dos acusados fueron devuelto s a su casa. Les solicitaron las "tabletas de hachís" y les "ordenaron guardar silencio": "Sois un estorbo y no dudaremos en mataros si en dos minutos no nos devolvéis la droga".