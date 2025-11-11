Nueva etapa en la Universidad de Sevilla: estabilizar el profesorado en precario y más financiación, los retos de la rectora

Por primera vez una mujer liderará la Universidad de Sevilla. Carmen Vargas ganó este lunes la segunda vuelta de las elecciones a rector de la Hispalense con el apoyo del 50,81% de los votos. Por delante tiene un mandato de seis años en una de las grandes instituciones del país y grandes retos que enfrentar. La infrafinanciación universitaria, la estabilización de plantillas o la transparencia centrarán el mandato.

Se espera que la hasta ahora vicerrectora de Proyección Institucional e Internacionalización mantenga una línea continuista. El suyo ha sido uno de los perfiles más potenciados durante el mandato del actual rector, Miguel Ángel Castro. Esta catedrática de Microbiología aboga por "transformar" la Universidad "desde dentro" y defiende "una universidad que enseña y aprende de sí misma".

La Hispalense cuenta con 71.000 alumnos matriculados. A los estudiantes hay que sumar también más de 4.600 docentes e investigadores y casi tres mil profesionales de administración y servicios. Estas cifras hacen que supere la población de muchos municipios de la provincia, algunos tan grandes como Carmona. Con estos datos, la Universidad se convierte en un gigante difícil de gobernar.

Financiación y transparencia

El tamaño de la Universidad no solo es grande en personas, también a nivel económico. La institución educativa tiene un presupuesto de 634 millones de euros para el curso 2024/2025, un número superior al de la Diputación Provincial (610,6 millones) y multiplica por seis las cuentas del Ayuntamiento de Dos Hermanas. Sin duda, el principal reto que tendrá que enfrentar la nueva rectora de la Universidad será la financiación.

La infrafinanciación se ha convertido en uno de los grandes temas de debate entre las universidades públicas andaluzas y la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación. En marzo se puso fin a la guerra entre ambas partes, las críticas de los rectores se reproducen. Entre las medidas para mejorar la situación económica del centro está elevar la autofinanciación de la Universidad de Sevilla del actual 27,42% al 35% en 2031.

Entre los retos de Vargas están también los problemas de transparencia arrastrados del actual mandato. Muchas han sido las críticas a este respecto al anterior rector y es una bala que la rectora ha evitado en varias ocasiones. Aun así, asegura que publicará anualmente en el Portal de Transparencia un informe "detallado y accesible" sobre la ejecución presupuestaria y el uso de los recursos financieros.

Estabilización y aumento de las titulaciones privadas

Vargas ha sido en los últimos años la responsable de las redes internacionales de la US, sin embargo, la institución todavía tiene que terminar de dar el salto en los ránkings internacionales. "Reforzar las colaboraciones internacionales de los investigadores de la US, apoyando sus iniciativas, y creando redes y alianzas, siguiendo la misma estrategia bottom-up", detalló la rectora en una entrevista en El Correo de Andalucía.

Gran parte de la enseñanza de la US recae sobre personal interino, una problemática que Vargas deberá afrontar estos años. Sobre la mesa está la elaboración de un plan de estabilización, así como una mejora de las condiciones salariales y laborales del empleo temporal. Además, la rectora propone la adaptación de la dedicación docente del Profesorado Ayudante Doctor de 240 horas a 180 horas.

En el mes de julio, el mundo universitario público se levantaba en armas después de que la Junta de Andalucía aprobara 34 nuevas titulaciones en universidades privadas. Aunque el cambio de la ley estatal que propone el Gobierno central espera revertir esta situación, las instituciones privadas ya han desembarcado en la ciudad. Sin embargo, de las 35 universidades españolas del Ránking de Shanghái, 34 son públicas.

En este periódico, el propio rector de la Universidad Pablo de Olavide, Francisco Oliva, denunciaba que "las universidades privadas aprobadas por la Junta no cumplen con los mínimos de calidad". Hasta ahora, aunque el hasta ahora rector sí que ha denunciado alguna vez esta situación, no se han tomado grandes medidas en contra. Así, la nueva responsable de la Hispalense debe decidir qué actitud toma.