Paralizado el proyecto para construir un nuevo centro cívico en Los Bermejales y ampliar el Parque Guadaíra

El proyecto del nuevo centro cívico de Los Bermejales y el Parque de Guadaíra regresa a la casilla de salida. Hace más de un año el Gobierno de José Luis Sanz anunció su desbloqueo con la licitación de la redacción del plan para ejecutar las obras de nueva planta del edificio ubicado entre la avenida de Jerez, la avenida de Italia y la avenida de Holanda, así como el desarrollo del parque urbano Guadaíra y la reparación del puente sobre el antiguo cauce del Río Guadaíra. Sin embargo, este martes el Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo toma conocimiento de una resolución del gerente en la que se inicia de oficio el expediente para la resolución del contrato, que estaba adjudicado a la UTE Sevilla 2 Bonilla González.

Con este trámite, según explican fuentes municipales a El Correo de Andalucía, se inicia la rescisión del contrato, debido a que la empresa no estaba cumpliendo con los plazos marcados. Esta tendrá ahora la opción de alegar ante esta decisión de Urbanismo, dentro de un largo proceso que aplazará aún más la construcción de un edificio que ya estaba prevista para que se llevara a cabo durante algo más de tres años, unos 38 meses. La redacción iba a costar 106.777 euros, para una intervención de seis millones de euros.

El proyecto debía incluir la presentación de una propuesta para reurbanizar todo el perímetro, con una ampliación de los límites del parque en más de 16.000 metros cuadrados, la incorporación del centro cívico como un nuevo equipamiento a la zona y recuperar la biodiversidad en el antiguo cauce del río fortaleciendo el paisaje fluvial de ribera.

Avenida de Italia en el barrio de Los Bermejales, donde se quería levantar un centro cívico / Jorge Jiménez

Así iba a ser el centro cívico de Los Bermejales

El nuevo equipamiento iba a ubicar en una parcela en forma de “L” del Parque Guadaíra, de 18.997 metros cuadrados, con frente a la avenida de Italia, en la que antes se situó una antigua residencia universitaria. La construcción planteada tendría sólo dos plantas sobre rasante (baja + primera), además de un sótano, que se rodeará de una topografía verde. En este sentido, la planta baja se enmascarará con el propio entorno vegetal mediante la creación de desniveles que procuren su ocultamiento, así como con la utilización de materiales relacionados con la urbanización. La superficie útil total construida será de 2.675 metros cuadrados.

El proyecto a desarrollar incluiría también la urbanización del resto de la parcela donde se ubicaría el futuro equipamiento, equivalente a 14.179.78 metros cuadrados de superficie. Estas obras de urbanización supondrían de facto la ampliación de los límites actuales del parque en más de 16.000 metros cuadrados, en los que se mantendrá y reforzará toda la arboleda y vegetación existente y, donde se podrá reservar un área destinada a un aula de huerto urbano.

Asimismo, se incluye en esta contratación la redacción de una propuesta de restauración del puente sobre el cauce del río Guadaira, ubicado en la avenida de Jerez, incluyendo la restauración de los elementos de fundición y elementos de apoyo. Se realizarían trabajos de refuerzo estructural de las cornisas del puente y las riostras de cimentación, así como las instalaciones necesarias para la evacuación de aguas.

Esta ubicación fue elegida después de que se rechazara construir este equipamiento de participación ciudadana en el terreno donde se planteó una mezquita en 2004, y tumbada por las continuadas protestas vecinales para impedir que se emplazara en la zona. También se planteó en esos terrenos la Escuela Politécnica, un proyecto que fue desechado. Este centro cívico no solo dará servicio a Los Bermejales, sino también a vecinos de otros barrios del entorno, como Elcano o Heliópolis.

Dos fases de redacción del proyecto

Según el pliego consultado por este periódico, la empresa adjudicataria debía afrontar este contrato en dos fases. Por un lado, la redacción del proyecto básico y de ejecución de las obras de construcción de un edificio de nueva planta y urbanización perimetral destinado al centro cívico, además de la asistencia técnica a la Dirección Facultativa y las tareas de coordinación de seguridad y salud ya en la fase de ejecución de las obras.

Y la segunda fase iba destinada a la redacción del proyecto y dirección de las obras de urbanización del resto de la parcela del Parque Guadaíra, y el refuerzo estructural y restauración del puente, además de la coordinación de seguridad y salud durante la ejecución de las obras.