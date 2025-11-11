Nuevos cortes de tráfico en la SE-30 por las obras del Puente del Centenario: horarios y desvíos

Las obras de sustitución de los tirantes del Puente Centenario, en la SE-30 de Sevilla, avanzan con los trabajos de ampliación del tablero del puente y nuevas fases que incluyen el desmontaje de elementos auxiliares. Con motivo de estas actuaciones, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha anunciado un corte nocturno de tráfico este martes para garantizar la seguridad tanto de los operarios como de los conductores que circulen por esta vía clave del área metropolitana.

Cortes nocturnos y desvíos alternativos

En concreto, estas interrupciones se producirán entre los kilómetros 10 y 12 de la SE-30 en ambos sentidos de circulación desde las 22:00 horas del día 11 hasta las 6:00 horas del día 12. Según ha detallado el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en una nota, se habilitarán itinerarios alternativos para "asegurar la fluidez del tráfico durante las afectaciones".

En sentido Huelva, el tráfico procedente de la A-4 se desviará en la salida 549 hacia la SE-31, desde donde podrá reincorporarse a la SE-30 a la altura de la calle José Delgado Brackenbury. El tráfico que llegue desde la SE-40 por Dos Hermanas seguirá el mismo recorrido alternativo tras pasar el cruce con la A-4.

Asimismo, los vehículos que circulen por la SE-30 en sentido ascendente deberán tomar la salida 9 hacia la A-4, dirección Cádiz, y desde allí tomar la salida 549 para incorporarse a la SE-31 y continuar por el itinerario alternativo.

En sentido Cádiz, el tráfico de la SE-30 se desviará por la salida 12b hacia la SE-31, que conecta con el enlace de la SE-40. Desde allí se podrá acceder a todas las direcciones, incluida la opción de reincorporarse a la SE-30.

Proyecto de modernización del Puente Centenario

Según ha señalado Transportes, las obras de sustitución de tirantes en el Puente Centenario cuentan con un presupuesto vigente de 128,74 millones de euros, y forman parte del ambicioso plan de modernización y refuerzo estructural de esta infraestructura estratégica para la movilidad en Sevilla y su área metropolitana.