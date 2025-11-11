El Betis convivirá con las obras de La Cartuja si sigue hasta 2028: "Está todo medido para molestar lo menos posible"

El retraso en la construcción del nuevo Benito Villamarín aumenta la probabilidad de que el Real Betis esté en el estadio La Cartuja una temporada más y dispute allí sus partidos como local en la temporada 2027-2028. Por tanto, se solaparán estos trabajos con los encuentros del conjunto verdiblanco, aunque la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, ha llamado a la calma este martes con respecto a esa transformación de 119 millones de euros que queda pendiente en el recinto. En declaraciones a El Correo de Andalucía, ha asegurado que "está todo muy medido y perfectamente organizado para molestar lo menos posible al Betis".

Patricia del Pozo ha presentado en el Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla el encuentro que disputarán España y Turquía el próximo martes 11 de noviembre en el estadio La Cartuja y ha repasado en qué estado se encuentra su remodelación. Ha destacado que su actor principal ahora mismo es el Betis: "Están estupendamente y estamos encantados porque tenemos vida diaria". Por eso las obras en el estadio se adaptarán a la actividad del Betis. "Por supuesto, como no podría ser de otro modo", ha añadido.

"Ellos son ahora mismo nuestro equipo que tenemos allí y, por supuesto, ellos son los principales. Así que todo lo que hagamos, con mucho cuidado y todo bien equilibrado para molestar lo menos posible", ha explicado la consejera a este periódico. "Tanto lo que se tiene que hacer fuera del estadio como las intervenciones que vamos a hacer dentro molestarán lo menos posible. Y si hubiera alguna actuación de un poquito de más envergadura, que necesitara un poquito más de tiempo, evidentemente se harán en los espacios en los que el Betis no esté, o esté en las vacaciones o justo en el final de la liga. Que no se preocupen", ha proseguido. El alcalde, José Luis Sanz, a preguntas de este periódico, ya pidió tranquilidad y aseguró la semana psada que las obras del proyecto son "compatibles" con que "el Betis siga" una temporada, que no afectarán.

Aficionados del Real Betis acudiendo al estadio La Cartuja para ver un partido / AFP7 vía Europa Press

La coincidencia entre las obras y la presencia del Betis

Al estadio La Cartuja se le ha juntado en los próximos cinco años la presencia del Betis mientras ejecuta la transformación del Benito Villamarín con sus obras para preparar el Mundial de 2030, campeonato en el que será sede. Esto, inevitablemente, afecta a unas mejoras que, según el borrador elaborado para acoger esta cita al que ha tenido acceso El Correo de Andalucía, estaban previstas para que comenzaran una vez se marche el conjunto verdiblanco.

Según este planning, el Real Betis comenzaría su estancia en La Cartuja en septiembre de 2025 y finalizaría mayo de 2027. A partir de entonces arrancarían los trabajos de ampliación de la cubierta y videomarcadores, la renovación de la iluminación, tornos o ascensores, mejoras en los aseos y barras de restauración, nuevas zonas de palcos o trabajos de pintura y sustitución de asientos. El Estudio de Ordenación del Betis también contemplaba que la transformación del Villamarín arrancara en julio de 2025 y finalizara en julio de 2027. Pero todo apunta a que esos plazos no se cumplan.

El Betis actualmente se encuentra en plena búsqueda de una empresa que se haga cargo de la construcción de su estadio en 2026 pero, como confirmaron fuentes del club a este periódico, se ha optado por activar "el plan B". La fase de concurso finalizó con dos constructoras que, en forma de UTE, presentaron una oferta rechazada por la directiva porque no se ajusta a los requerimientos económicos y técnicos de la entidad verdiblanca. Por eso, el Betis está ahora negociando con un grupo de dos o tres empresas para acordar directamente las condiciones del proyecto, en vez de adjudicar ya la obra.

Según el estudio que se elaboró pensando en acoger la Copa Mundial de la FIFA 2030, la cantidad necesaria para que el estadio La Cartuja sea sede del campeonato asciende a 119 millones de euros. De todo esto, por ejemplo, se preveía la sustitución de la cubierta a partir de junio de 2027 y la ampliación de la misma en enero de 2028, ya sin el Betis, que alcanza una inversión de 21 millones de euros incluyendo la redacción del proyecto. Desde el verano de 2027 también se estimaba la instalación de nuevos ascensores y montacargas, la renovación de los aseos, o la ejecución de las nuevas zonas VIP y de palcos.

En esa campaña 2027-2028, ya a partir de enero de 2028, también se fechaban otras actuaciones de calado como la ampliación de videomarcadores, la renovación del sistema de megafonía, instalación eléctrica, iluminación exterior, sistema de climatización y tornos de acceso, el cambio de revestimiento de fachadas o la renovación de pavimentos. Entre junio de 2027 y enero de 2028 se planificaba con acometer toda la reurbanización exterior, por un valor de 28 millones de euros, y la ejecución del aparcamiento para el público, con un coste de 18 millones de euros.