La ONCE deja 350.000 euros en Nervión y más de 1,6 millones entre tres provincias andaluzas

La ONCE ha repartido una nueva lluvia de suerte en Sevilla, dejando 350.000 euros en el barrio de Nervión gracias a la fortuna que llevó el vendedor Miguel Ángel Camacho, quien vendió diez cupones premiados con 35.000 euros cada uno. Este sorteo, celebrado ayer, ha repartido en total más de 1,6 millones de euros entre las provincias de Sevilla, Málaga y Cádiz, consolidando una jornada especialmente generosa para Andalucía.

Nervión, epicentro de la fortuna

El sorteo de la ONCE de ayer ha dejado una parte de su fortuna en Nervión con 350.000 euros en premios mayores que ha repartido Miguel Ángel Camacho.

Camacho, que es vendedor de la ONCE desde 2006, vendió diez cupones premiados con 35.000 euros de forma ambulante por el barrio. “Cuando lo he visto en la aplicación del móvil no me lo creía. Me alegro porque todo el mundo dice que no doy ni la hora. Pues ya he dado la hora, que son 350.000 euros”, bromea encantado. En octubre de 2008 –“en plena crisis económica y financiera”, matiza– repartió en Nervión más de siete millones de euros con el Cuponazo de la ONCE. “El de esta noche es el que quiero dar ahora”, dice, en alusión al Sorteo Extraordinario del 11/11 de la ONCE que pone en juego hoy un primer premio de 11 millones de euros, y 11 premios de un millón.

Reparto millonario entre Sevilla, Málaga y Cádiz

Otro cupón agraciado con 35.000 euros vendió Susana Romero en la avenida de Hytasa. Este sorteo, que estaba dedicado a las Fiestas Patronales de Benidorm, ha repartido más de 1,6 millones de euros entre las provincias de Sevilla, Málaga y Cádiz. La localidad más afortunada, la capital malagueña con 815.000 euros en premios, seguida de Chiclana de la Frontera, con otros 350.000 euros, y San Fernando, también en la provincia de Cádiz, con otros 70.000 euros. En total 1.620.000 euros en premios mayores entre las tres provincias.