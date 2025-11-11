Sabor, lujo y placer: 'The President' abre en Dos Hermanas con hamburguesas y postres exclusivos

Un nuevo proyecto gastronómico desembarca en Dos Hermanas para ofrecer una experiencia culinaria única: The President, un restaurante que combina hamburguesas premium, postres artesanales y un concepto de lujo donde “el placer no se negocia”.

El primer local, inaugurado el 30 de octubre en Entrenúcleos, Avenida José Rodríguez de la Borbolla Camoyán, forma parte de un ambicioso plan de expansión que contempla la apertura de diez restaurantes. Con una propuesta que apuesta por el hedonismo, cada plato de The President está pensado para convertir la comida en una experiencia de disfrute sin restricciones.

El restaurante destaca por sus hamburguesas de lujo, como la One Million Gold, elaborada con carne de alta maduración, cecina de wagyu, oro comestible, pan brioche negro y acompañamientos premium. Otra de sus propuestas estrella es la “Clásica”, una hamburguesa sencilla pero exquisita, con carne jugosa, queso fundido y bacon crujiente, pensada para quienes valoran lo esencial y bien hecho.

La oferta se completa con opciones más ligeras, como la ensalada César, fresca y equilibrada, preparada con lechuga batavia, pollo marinado, picatostes dorados, lascas de parmesano y la salsa César de la casa.

Los postres son otra de las grandes apuestas de The President. La carta incluye cheesecakes y cookies artesanales, entre ellos la lujosa Dubái Gold con oro comestible, la Lotus Secret y la Clásica, así como siete variedades de cookies, desde la intensa y neoyorquina Dubái hasta la divertida Chicle y la dulce Kinder, perfectas para cerrar la experiencia gastronómica con broche de oro.

The President no busca ser solo un restaurante, sino un espacio donde el lujo, el sabor y la indulgencia se unen. Su propuesta combina alta calidad, creatividad y estética, convirtiendo cada comida en un acto de placer y un estilo de vida.

Con esta apertura, The President promete marcar la diferencia en la escena gastronómica sevillana, ofreciendo un concepto donde las hamburguesas y los postres se elevan a la categoría de arte culinario.