Alcalde y sindicatos negocian 'in extremis' para salvar el Plan de Navidad de Sevilla: la Policía pide 6,5 millones

Cerca de dos millones de euros. Esa es la distancia que separa en estos momentos al Ayuntamiento de Sevilla y a la Policía Local en la negociación del próximo Plan de Navidad. La propuesta del Consistorio está en 4,7, mientras que la elaborada por los sindicatos requiere una inversión de 6,5 millones, según fuentes de estas organizaciones. Unas discrepancias que se reducen al calendario: los representantes de los trabajadores piden que este programa se aplique del principio al fin de las fiestas, mientras que el Gobierno de José Luis Sanz exige que se limite a días puntuales.

"El lunes hubo una reunión, y ahora se está analizando la propuesta que presentó la Policía Local", ha declarado este martes el alcalde de Sevilla. "Confío en la buena voluntad y en la vocación del servicio público que tienen tanto los agentes como los Bomberos. Estamos en una semana clave para llegar a un buen fin en esa negociación", ha apuntado el propio Sanz ante los medios.

Una cosa está clara: los agentes deben hacer servicios extraordinarios para poder cubrir las necesidades de la capital andaluza. Hasta el propio regidor hispalense lo reconoce: "A esta ciudad le faltan 500 policías locales. Y como faltan todos esos efectivos y el nivel de eventos es brutal, hay que suplirlos con horas extra que se pagan", ha justificado José Luis Sanz. La cuestión ahora es acordar qué fechas entran dentro de ese Plan de Navidad de productividades.

O todos los días o fechas puntuales

"Estamos intentando rebajar el presupuesto destinado tanto a horas extra como a productividades", ha explicado el alcalde. "No porque este Ayuntamiento tenga problemas económicos, que no tiene ninguno, sino porque hay unos topes legales para pagar estos conceptos al cabo del año". El principal recorte en la propuesta del Consistorio está en considerar unos días dentro del Plan "y otros no", según informó el Sppme-A. Es decir: que los agentes no cobren ese extra pactado todos los días, y sí en fechas como el puente o la cabalgata.

Sin embargo, esta oferta municipal es "ilógica y de difícil ejecución", tal como definieron desde el Sppme-A, sindicato mayoritario en el Cuerpo. "Operativamente es difícil de montar, y menos de ejecutar por la cantidad de movimientos de policías que conlleva", argumentaron desde esta organización sindical. "Solo prima la seguridad en los días que el alcalde se va a dar el paseo por la ciudad, no en los que no son tan mediáticos, pero que merecen el mismo respeto para los ciudadanos".

Por eso desde este sindicato ha presentado la misma propuesta sellada el año pasado. Aunque con dos cambios: "Se quita la semana siguiente al Día de Reyes, que se comprobó que no hacía falta un despliegue policial importante, y las fechas de la Magna, que en esta ocasión no se celebra", detalla Luis Val, presidente de la sección sindical del Sppme en Sevilla. "Con estas modificaciones en el calendario, el ahorro respecto a 2024 ronda el millón y medio de euros", apunta Val.

Entre 4,7 y 6,5 millones de euros

En las pasadas Navidades, el acuerdo entre Ayuntamiento y sindicatos se cerró en 8,3 millones de euros para pagar los extras del Cuerpo y otros 2,8 del coste de las jornadas de descanso generadas. Aquel pacto lo firmaron el delegado de Seguridad ciudadana y Recursos Humanos, Ignacio Flores, y los representantes sindicales de la coalición formada por Sppme-a, SAB y SEM, la que forman Spls y USO, y por el CSIF. Pero tenía "carácter improrrogable", por lo que para 2025 hay que elaborar uno nuevo.

Según fuentes de la negociación, la propuesta del Consistorio supone una inversión de 4,7 millones de euros en productividades. La de los sindicatos, por contra, alcanza los 6,5 millones de euros. Cerca de dos millones de diferencia entre una propuesta y otra. Una distancia que tendrán que superar en estos días "claves para llegar a un buen fin", tal como ha subrayado el alcalde de Sevilla.