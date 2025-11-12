Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sucesos

Cae un clan familiar en Las Cabezas con una tonelada de marihuana y varias armas de fuego

Intervenidos casi 1.000 kilos de marihuana, armas de fuego y un vehículo de alta gama en una operación conjunta de Policía Nacional y Vigilancia Aduanera

Vídeo | Desarticulada una organización criminal formada por un clan familiar dedicado al tráfico de marihuana en Sevilla

Vídeo | Desarticulada una organización criminal formada por un clan familiar dedicado al tráfico de marihuana en Sevilla

El Correo

El Correo

El Correo

Sevilla

La Operación Baton/Millaverde se ha saldado con 20 detenidos, tres de ellos ya en prisión, tras desmantelar un clan familiar asentado en Marismillas (Las Cabezas de San Juan) dedicado al cultivo, envasado y distribución de marihuana a gran escala.

Agentes de la Policía Nacional especializados en la lucha contra la delincuencia y crimen organizado y funcionarios de la Unidad Operativa de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Sevilla, en el marco de la Operación Baton/Millaverde, han desarticulado un grupo criminal formado por un clan familiar asentado en la pedanía de Marismillas, en la localidad de Las Cabezas de San Juan, que se dedicaba al cultivo y posterior distribución de marihuana.

Operación conjunta

La investigación iniciada a principios del pasado mes de agosto ha finalizado con la detención de los principales integrantes de la organización investigada, presuntos responsables tanto de la producción como de la posterior recolección, envasado y preparación de los cogollos de marihuana, para su posterior distribución a terceros.

Durante la investigación, se comprobó el modus operandi de este entramado criminal, que recolectaba la marihuana de multitud de cultivos interiores y exteriores llevados a cabo en diferentes viviendas pertenecientes al clan familiar situadas en la pedanía de Marismillas.

Veinte detenidos, tres de ellos ya en prisión

Finalmente, el pasado 1 de octubre, se llevó a cabo un amplio despliegue policial en el que han participado más de 150 agentes, para la ejecución de un total de once registros domiciliarios en viviendas de los detenidos, donde se ha aprehendido más de una tonelada de marihuana y dos kilos de cocaína. Además, se han intervenido numerosas armas de fuego, entre ellas una pistola, una escopeta recortada, dos escopetas del calibre 12, una carabina modificada para disparar munición real, dos carabinas de aire comprimido y un bastón de defensa extensible. También se ha incautado un vehículo de alta gama y más de 4.000 euros en efectivo.

Esta operación ha culminado con 20 personas detenidas, de las cuales tres ya están en prisión, a las que se les imputan delitos de pertenencia a grupo criminal, tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y defraudación de fluido eléctrico.

La investigación se ha desarrollado dentro del ámbito de colaboración permanente entre la Policía Nacional y el Servicio de Vigilancia Aduanera en la lucha contra el tráfico de drogas en la provincia de Sevilla.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. José Luis Gutiérrez, candidato a rector: 'El coche del rector se licitó por 230.000 euros, yo iré en Tussam
  2. Productos ibéricos, aceites, dulces y más llegan al Patio de la Diputación de Sevilla con entrada gratis
  3. El fin de la SE-40, más cerca: el Ministerio adjudica las obras del tramo entre Espartinas y Valencina
  4. Paralizadas las obras del centro comercial Los Arcos: la transformación se completará a finales de 2026
  5. La UCO investiga un pago de 78.000 euros a un empleado de Emvisesa tras la venta de una parcela a la mujer de Rafael Pineda
  6. Las protestas por la crisis de los cribados vuelven a tomar Sevilla: 'Han convertido la sanidad pública en una vergüenza
  7. El nuevo Palacio de Congresos de Dos Hermanas se prepara para acoger eventos a partir de 2026
  8. Nuevos cortes de tráfico en la SE-30 por las obras del Puente del Centenario: horarios y desvíos

La investigación a Rafael Pineda da un giro al caso de la Pará de Gines: piden añadir el informe de la UCO y a Fiscalía que rectifique

La investigación a Rafael Pineda da un giro al caso de la Pará de Gines: piden añadir el informe de la UCO y a Fiscalía que rectifique

Los padres de Sandra Peña declaran ante la Fiscalía de Menores: "El daño que nos hicieron no lo podemos recuperar"

Los padres de Sandra Peña declaran ante la Fiscalía de Menores: "El daño que nos hicieron no lo podemos recuperar"

Carmen Vargas, rectora: "La Universidad de Sevilla tiene terrenos en Montequinto y cerca del Virgen del Rocío para hacer viviendas de estudiantes"

Carmen Vargas, rectora: "La Universidad de Sevilla tiene terrenos en Montequinto y cerca del Virgen del Rocío para hacer viviendas de estudiantes"

Cae un clan familiar en Las Cabezas con una tonelada de marihuana y varias armas de fuego

Cae un clan familiar en Las Cabezas con una tonelada de marihuana y varias armas de fuego

Contrabando de tabaco en Sevilla: 45 detenidos y más de 10 millones de cigarrillos incautados

Contrabando de tabaco en Sevilla: 45 detenidos y más de 10 millones de cigarrillos incautados

La Policía Nacional amplía la investigación por el tiroteo de los narcos en Isla Mayor a barrios de Sevilla y Villamanrique

Alcalde y sindicatos negocian 'in extremis' para salvar el Plan de Navidad de Sevilla: la Policía pide 6,5 millones

Alcalde y sindicatos negocian 'in extremis' para salvar el Plan de Navidad de Sevilla: la Policía pide 6,5 millones

La historia de los carteles de la Cabalgata de Reyes Magos: el nuevo libro del Ayuntamiento de Sevilla

La historia de los carteles de la Cabalgata de Reyes Magos: el nuevo libro del Ayuntamiento de Sevilla
Tracking Pixel Contents