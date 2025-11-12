Sucesos
Cae un clan familiar en Las Cabezas con una tonelada de marihuana y varias armas de fuego
Intervenidos casi 1.000 kilos de marihuana, armas de fuego y un vehículo de alta gama en una operación conjunta de Policía Nacional y Vigilancia Aduanera
La Operación Baton/Millaverde se ha saldado con 20 detenidos, tres de ellos ya en prisión, tras desmantelar un clan familiar asentado en Marismillas (Las Cabezas de San Juan) dedicado al cultivo, envasado y distribución de marihuana a gran escala.
Agentes de la Policía Nacional especializados en la lucha contra la delincuencia y crimen organizado y funcionarios de la Unidad Operativa de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Sevilla, en el marco de la Operación Baton/Millaverde, han desarticulado un grupo criminal formado por un clan familiar asentado en la pedanía de Marismillas, en la localidad de Las Cabezas de San Juan, que se dedicaba al cultivo y posterior distribución de marihuana.
Operación conjunta
La investigación iniciada a principios del pasado mes de agosto ha finalizado con la detención de los principales integrantes de la organización investigada, presuntos responsables tanto de la producción como de la posterior recolección, envasado y preparación de los cogollos de marihuana, para su posterior distribución a terceros.
Durante la investigación, se comprobó el modus operandi de este entramado criminal, que recolectaba la marihuana de multitud de cultivos interiores y exteriores llevados a cabo en diferentes viviendas pertenecientes al clan familiar situadas en la pedanía de Marismillas.
Veinte detenidos, tres de ellos ya en prisión
Finalmente, el pasado 1 de octubre, se llevó a cabo un amplio despliegue policial en el que han participado más de 150 agentes, para la ejecución de un total de once registros domiciliarios en viviendas de los detenidos, donde se ha aprehendido más de una tonelada de marihuana y dos kilos de cocaína. Además, se han intervenido numerosas armas de fuego, entre ellas una pistola, una escopeta recortada, dos escopetas del calibre 12, una carabina modificada para disparar munición real, dos carabinas de aire comprimido y un bastón de defensa extensible. También se ha incautado un vehículo de alta gama y más de 4.000 euros en efectivo.
Esta operación ha culminado con 20 personas detenidas, de las cuales tres ya están en prisión, a las que se les imputan delitos de pertenencia a grupo criminal, tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y defraudación de fluido eléctrico.
La investigación se ha desarrollado dentro del ámbito de colaboración permanente entre la Policía Nacional y el Servicio de Vigilancia Aduanera en la lucha contra el tráfico de drogas en la provincia de Sevilla.
