Grupo ABU desembarca en El Porvenir: construirá un edificio de ocho plantas en la calle Genaro Parladé

Grupo ABU ha anunciado este miércoles el lanzamiento de su nuevo proyecto inmobiliario en el barrio del Porvenir de Sevilla. El complejo estará ubicado en la calle Genaro Parladé, número 11, ha señalado en una nota de prensa.

En este nuevo desarrollo residencial, "que combina arquitectura vanguardista, diseño elegante y materiales de primera calidad", ABU generará un volumen de negocio de más de 10 millones de euros, "creando un conjunto residencial único, pensado para quienes buscan confort, un hogar hecho a medida y una ubicación inmejorable".

“Con este proyecto queremos rendir homenaje al carácter residencial y distinguido del Porvenir, aportando un concepto de vivienda contemporánea que respeta el entorno y ofrece el máximo nivel de confort”, afirma Jesús Vera, socio fundador y presidente de ABU.

Estructura escalonada

El complejo contará con un edificio que en total tendrá ocho plantas y albergará viviendas desde la planta baja. De hecho, tal y como avanzan los responsables del diseño del residencial, presentará una estructura escalonada ocupando más metros cuadrados las viviendas de la baja y la primera planta, y reduciéndose conforme se sube de piso. "De este modo, el resultado será un edificio esbelto y elegante, que parece erguirse para disfrutar de las vistas", ha subrayado la promotora.

Esta estructura retranqueada dará dinamismo visualmente al complejo y, además, gracias a ella, las viviendas de la planta baja y del primer piso gozarán de terrazas con amplias dimensiones en las que incluso cabría la posibilidad de incluir una piscina privada.

Por otro lado, el proyecto en el que trabaja actualmente Grupo ABU también plantea áticos "con vistas privilegiadas del entorno" debido a la gran altura a la que estarán ubicados.

Viviendas con terrazas

En la línea de las promociones de la compañía, todas las viviendas han sido diseñadas con terrazas para maximizar la luz natural y la eficiencia energética, integrando tecnología domótica y acabados de alta gama. Los propietarios disfrutarán de dos plantas de sótano para garaje con la posibilidad de adquirir hasta dos plazas de aparcamiento por vivienda y un trastero.

"Con este nuevo lanzamiento, ABU refuerza su compromiso con la creación de espacios residenciales en enclaves privilegiados de Sevilla que combinan arquitectura de vanguardia, innovación y calidad de vida, reafirmando su posición como referente en el sector inmobiliario andaluz", ha abundado la empresa sevillana.