El Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón eleva su categoría en calidad asistencial

El Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón ha vuelto a destacar en el ámbito sanitario nacional al recibir una mejora en su categoría dentro de los Reconocimientos QH (Quality Healthcare) otorgados por la Fundación IDIS. Este galardón, que avala la excelencia en la gestión de la calidad asistencial, pone de relieve el compromiso del centro con la mejora continua, la seguridad del paciente y la atención sanitaria de máxima calidad.

La Fundación IDIS (Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad) ha reconocido una vez más la labor del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, distinguiéndolo con una mejora en su nivel dentro de los prestigiosos Reconocimientos QH. El anuncio se realizó durante la XI edición del Estudio RESA 2025 (Indicadores de Resultados Sanitarios en la Sanidad Privada), donde se destacó la trayectoria del hospital sevillano en la implantación de procesos orientados a la calidad, la eficiencia y la experiencia del paciente.

Este reconocimiento no es un hecho aislado, sino el resultado de una estrategia consolidada en torno a la excelencia asistencial. El Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón ha convertido la mejora continua en una seña de identidad, apostando por modelos que integran calidad, seguridad y humanización de la atención sanitaria. Su compromiso con estos valores ha sido clave para escalar posiciones dentro de los estándares de la Fundación IDIS.

Esta distinción supone un importante reconocimiento al esfuerzo y compromiso de todo el equipo del hospital por mantener y elevar los estándares de calidad asistencial y refleja nuestra apuesta por la mejora continua en una atención integral, segura y centrada en las personas”, ha afirmado la María Pena — Doctora y subdirectora médica. Responsable de calidad y seguridad del paciente en QuirónSalud Sagrado Corazón

La distinción llega en un momento especialmente significativo para el grupo, tras los recientes logros del Hospital Materno-Infantil Quirónsalud Sevilla, premiado en los Best Spanish Hospitals Awards (BSH) como uno de los mejores hospitales privados del país en atención materno-infantil. Este reconocimiento en la categoría de procesos de parto consolida a la red hospitalaria sevillana del grupo como un referente nacional en salud materna.

Una red hospitalaria comprometida con la excelencia

En total, 222 organizaciones asistenciales públicas y privadas cuentan actualmente con el sello QH de la Fundación IDIS en alguna de sus categorías. En esta undécima edición se evaluaron 129 solicitudes, de las cuales 32 buscaban conseguir el reconocimiento por primera vez, 23 aspiraban a mejorar de categoría y 74 a renovar su certificación. Solo siete centros lograron ascender de nivel, entre ellos el Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, lo que da una idea del alto grado de exigencia que requiere la obtención de este galardón.

Otros hospitales del grupo Quirónsalud también fueron distinguidos por la Fundación IDIS. El Hospital Quirónsalud Madrid y el Hospital Universitario General de Villalba alcanzaron la categoría QH +3 estrellas, la máxima distinción posible, reforzando la posición del grupo como líder del sector sanitario privado en España.

Quirónsalud en Andalucía: una red líder

En Andalucía, el grupo Quirónsalud se ha consolidado como el principal operador hospitalario privado, con ocho centros hospitalarios distribuidos entre Málaga, Marbella, Los Barrios (Cádiz), Córdoba, Huelva y tres hospitales en Sevilla —Sagrado Corazón, Infanta Luisa y Materno-Infantil—, además de dos hospitales de día quirúrgicos y 22 centros médicos de especialidades y diagnóstico.

Esta red permite ofrecer una cobertura sanitaria integral en toda la comunidad, combinando tecnología avanzada, investigación, formación universitaria y una atención médica personalizada. En conjunto, estos valores definen el liderazgo de Quirónsalud en la sanidad privada andaluza.

Un grupo con vocación global

A nivel nacional e internacional, Quirónsalud es el grupo sanitario líder en España y Europa, con más de 50.000 profesionales y 180 centros sanitarios en su red, incluyendo 57 hospitales con más de 8.000 camas hospitalarias. Entre ellos se encuentran instituciones de referencia como el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, el Centro Médico Teknon, Ruber Internacional, Quirónsalud Barcelona o Dexeus, entre otros.

El grupo, integrado en Fresenius-Helios, refuerza su posición a través de la docencia y la investigación médico-científica, con once hospitales universitarios y un Instituto de Investigación Sanitaria acreditado por el Ministerio de Ciencia e Innovación. Sus proyectos abarcan áreas punteras como la oncología, cardiología, endocrinología, ginecología y neurología, situando a Quirónsalud a la vanguardia de la innovación médica en Europa.