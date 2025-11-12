La investigación a Rafael Pineda da un giro al caso de la Pará de Gines: piden añadir el informe de la UCO y a Fiscalía que rectifique

La acusación popular del caso de La Pará de Gines pedirá nuevas imputaciones tras el último informe de la UCO sobre las actuaciones de Rafael Pineda en el caso Emvisesa. Además, solicitará la inclusión del informe en el caso, para el que la Fiscalía de Sevilla había pedido el archivo a mediados del pasado septiembre. Al Ministerio Público le solicitan que rectifique.

El informe de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso El Correo de Andalucía y que adelantó ABC, recoge una conversación de Pineda tras haber estado con Romualdo Garrido. Confiesa haberle cogido cariño tras haber tratado con él en el proceso de reapertura de un negocio. En la conversación extraída, el Instituto Armado señala que en "agradecimiento por los favores recibidos", Pineda asegura que se va "a partir la cara por sacar del Juzgado" al alcalde de Gines.

Los agentes de la Benemérita creen que esta conversación apuntaría al presunto uso de "las influencias políticas" de Pineda para que Romualdo Garrido saliera sin responsabilidades penales en el caso de La Pará de Gines. Esto a su vez lo relacionan con otra conversación mantenida por Pineda con otra persona en la que asegura que van "bien con lo suyo", en referencia al alcalde de Gines y su caso. En otra señala que han dejado "un montón de pelos en la gatera por él".

La acusación popular ejercida por José Antonio Sires ha solicitado al Juzgado "la incorporación al procedimiento judicial del atestado elaborado por la Guardia Civil en relación con los hechos que actualmente se investigan dentro en la causa abierta contra el alcalde de Gines por acelerar la licencia de un negocio".

José Antonio Sires, abogado penalista de la acusación popular, considera necesario que el Juzgado disponga de toda la documentación disponible para "el completo esclarecimiento de los hechos y para determinar la responsabilidad de los investigados". "El contenido del citado informe incorpora información relevante que podría afectar a la determinación de responsabilidades en los hechos investigados en la causa, no descartando pedir nuevas imputaciones a la luz del contenido del atestado", apunta Sires.

En declaraciones a El Correo de Andalucía, Sires ha mostrado su esperanza de que la Fiscalía "como garante de la legalidad y del interés público, promueva la acción penal si existen elementos suficientes que demuestren lo recogido en el informe de la guardia civil y adopte una postura coherente con su rol constitucional, rectifique su decisión inicial y continue la acusación, evitando dejar en un limbo jurídico unos hechos que pueden ser constitutivos de delitos muy graves".

El caso de La Pará

El pasado mes de septiembre se dio a conocer que la Fiscalía había solicitado el archivo de la causa conocida como La Pará de Gines, donde se investigaba al alcalde, Romualdo Garrido, y otras 19 personas. En este caso se investigaban desde 2017 presuntos delitos de prevaricación por presuntas irregularidades en la destión de ayudas del Ayuntamiento a La Pará, unas jornadas dedicadas al mundo del caballo.

Garrido reaccionó en su día al "carpetazo" de la Fiscalía tras conocerlo. "Han sido 8 años muy duros en los que he sufrido una campaña de acoso y derribo brutal, continuo y constante año tras año hacia mi persona. Han sido innumerables los titulares aparecidos en prensa, peticiones de dimisión e incluso insultos los que hemos tenido que soportar en todo este tiempo que me llevaron, incluso, a plantearme tirar la toalla", explicó.

"Confío en la justicia, como siempre lo he hecho, con la certeza de que no ha existido ningún delito, tal y como hemos defendido desde el principio", señaló el alcalde, que celebró lo ocurrido como si fuera el archivo de la causa. "Hoy me quedo con la satisfacción de los que siempre han estado cerca, aún en los momentos más complicados: mi familia, amigos, compañeros del Ayuntamiento, compañeros de partido...pero, sobre todo, me quedo con el apoyo de mi pueblo de Gines. Mis vecinos y vecinas, pese a todo, me han mostrado su apoyo en las urnas con resultados históricos y el mayor número de votos de la democracia".