El Metro de Sevilla sufre una incidencia eléctrica y deja una hora sin servicio al tramo entre Blas Infante y San Bernardo

Nueva incidencia en el Metro de Sevilla, que ha provocado momentos de tensión y ha obligado a desalojar los trenes a la carrera. Un problema en la alimentación eléctrica de la catenaria ha afectado al tramo entre las estaciones de Blas Infante y San Bernardo, de manera que no se ha prestado servicio durante una hora en esta parte del recorrido de manera temporal hasta que se ha dado por solucionado el problema y se ha recuperado la normalidad en la línea 1. Según informó la compañía, no se podía dar servicio en las paradas de Parque de los Príncipes, Plaza de Cuba, Puerta de Jerez y el Prado de San Sebastián. Así, los trenes han circulado en bucle entre las cinco estaciones que hay desde Ciudad Expo hasta Blas Infante, y en el otro extremo entre las doce que hay desde Olivar de Quintos hasta San Bernardo.

El Metro de Sevilla, mientras tanto, ha habilitado un tren lanzadera entre San Bernardo y Blas Infante, el tramo afectado. Esta lanzadera ha permitido hacer trasbordo entre estas estaciones para continuar el trayecto, cuando se ha recuperado una de las dos vías, haciendo un servicio de ida y vuelta.

Concretamente, a las 12:13 horas se detectó falta de tensión en la catenaria, afectando también en la frecuencia de paso de los trenes. Como ha podido comprobar El Correo de Andalucía, se han producido momentos de tensión y de incomprensión, porque en estaciones como Plaza de Cuba los viajeros podían picar su billete en los tornos y bajar hasta el andén, donde se encontraban con un operario que les indicaba que estaba cerrado el servicio y en caso de urgencia tenían que irse andando hasta Blas Infante. Los viajeros se han ido informando unos a otros conforme unos subían y otros bajaban.

Indicencia en la línea de Metro de Sevilla / Paloma Troya

Algunos viajeros también han mostrado en redes sociales el susto que han pasado cuando se ha producido esa incidencia eléctrica. "Yo estaba en el metro, se han escuchado tres explosiones y ha salido mucho humo. La gente se ha asustado, ha empezado a correr y gritar. El conductor del metro ha salido por la cabina diciendo que nos fuéramos rápido", ha explicado uno. "Ha habido una explosión en el metro en Puerta Jerez y nos han desalojado", ha publicado otra.

Otras incidencias recientes en el Metro

El Metro de Sevilla ya sufrió el pasado 30 de octubre importantes demoras en el servicio de la línea 1 debido a una incidencia técnica ocurrida entre las estaciones de San Juan Bajo y Blas Infante. Según informó la propia compañía a través de su cuenta oficial en X a las 7:31 horas, un tren quedó detenido en ese tramo, lo que afectó a la circulación y provocó retrasos en ambas direcciones durante la hora punta. Cerca de una hora después, la empresa comunicó que la incidencia había sido resuelta y que las frecuencias de paso se irían recuperando progresivamente.

Un día antes, el 29 de octubre, fue el temporal histórico que dejó cientas de incidencias en Sevilla y provocaron la suspensión de la circulación de parte de la línea 1 por la entrada de agua desde los accesos a las estaciones de Amate y 1 de Mayo, que quedaron cerradas por seguridad y sin servicio. Se establecieron bucles e Ciudad Expo a Gran Plaza y de La Plata a Olivar de Quintos. La circulación quedó, por tanto, suspendida, desde Gran Plaza hasta La Plata hasta que se recuperase la normalidad en la línea 1.