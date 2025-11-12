La Policía Nacional amplía la investigación por el tiroteo de los narcos en Isla Mayor a barrios de Sevilla y Villamanrique

La Policía Nacional ha ampliado el dispositivo de búsqueda de los narcotraficantes que tirotearon a los agentes del Greco el pasado sábado: este martes, se llevaron a cabo pesquisas en barrios de Sevilla y Villamanrique, según confirmaron a este periódico fuentes policiales. Por el momento, no hay detenidos, aunque ya se han incautado en este operativo, desplegado desde hace cinco días, más de cuatro toneladas y media de hachís.

Este martes, Isla Mayor sufrió un respiro del "mayor dispositivo policial" que ha visto en su historia. Por la mañana, mientras que se producía la reunión entre el alcalde, Juan Molero, y el subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano, los agentes realizaban en su mayoría labores fuera del territorio isleño.

El dispositivo de búsqueda de los narcotraficantes se había ampliado a Villamanrique a última hora del lunes. Este martes, fuentes policiales aseguraron a este periódico que también estuvieron bajo la lupa barrios sevillanos como el Polígono Sur.

Cabe destacar que este operativo continuará vigente hasta encontrar a quienes abrieron fuego contra los agentes del Greco o hasta que los mandos policiales estimen oportuno. El sábado fueron heridos tres policías, uno de ellos de gravedad, aunque ya estable. Además, otro ha sufrido la rotura de dos costillas por el impacto de una bala y un tercero sufrió una rotura en el tríceps.

Francisco Toscano, subdelegado del Gobierno, aseguró que confrontarán a los narcotraficantes con "la máxima firmeza". "Aquí se ha estado trabajando, se está trabajando y se va a seguir trabajando por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado", explicó Toscano.

Isla Mayor vuelve a la normalidad

El subdelegado del Gobierno se reunió este martes con Juan Molero, alcalde de Isla Mayor. El regidor solicitó esta reunión, en la que también participó un agente de la Policía Local. No estuvieron presentes los miembros de la Policía Nacional ni de la Guardia Civil.

Molero destacó que el tiroteo para los vecinos fue "uno de los episodios más llamativos en los últimos años" en el pueblo. De hecho, "provocó una intranquilidad notable el pasado sábado".

Una vez pasadas las primeras horas, Isla Mayor trató de recuperar la normalidad. La gente al día siguiente "tuvo que salir a trabajar como cualquier otro día correspondiente". "Tenemos que seguir recolectando el arroz, pescando cangrejos y continuar con la actividad del día a día", finalizó. Desde el Ayuntamiento "seguiremos peleando para que se escuche más lo bueno que lo poco malo que tenemos en nuestro pueblo".