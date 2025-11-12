Este pueblo de Sevilla se convierte en una pequeña Laponia esta Navidad

Por cuarto año consecutivo, Dos Hermanas va a contar con una importante oferta de ocio en Navidad Park, un gran parque de atracciones de más de 10.000 metros cuadrados. El parque abrirá sus puertas en el recinto ferial el próximo 20 de noviembre, a las 17.00 horas, fecha de la inauguración, hasta el martes 6 de enero de 2026, en el aparcamiento de la Avenida de España.

En total va a contar con más de cuarenta propuestas de ocio, repartidas entre cacharritos, puestos de habilidad y máquinas recreativas, donde desde los más mayores hasta los más pequeños podrán pasar unos días mágicos. Tampoco va a faltar una gran oferta de alimentación que incluye churrería, buñuelos de chocolate, hamburgueserías y bocaterías, entre muchos otros.

Atracciones

Las atracciones que sí o sí van a estar por su gran demanda son la gran pista de hielo natural profesional de 400 metros cuadrados; el tubing, un tobogán de hielo gigante, y como no, el Trineo Encantado, la montaña rusa que es la versión navideña del tan conocido Ratón Vacilón. La montaña rusa cuenta con trineos, nieve artificial y alguna sorpresa para los que se atreven a subirse, que ya en dos ediciones anteriores cautivó al público desde el primer día.

Asimismo, no faltarán clásicos como el Jumpin, el Scalextric Rally París-Dakar, la pista de choque infantil, el Carrusel Disney, el Toro Mecánico, el Divertijuegos, las Camas Multijuegos, los ponys mecánicos o el Jamaica x Transformers, entre otros.

Y este será el año de las novedades, ya que contarán con cinco atracciones que dan un salto de calidad comparado con las ediciones anteriores. Se trata de la cápsula simuladora RC Virtual, el Plane (una atracción recién llegada de China), el Mega Aventura, el Octopus y el Látigo, clásico entre los clásicos.

Pista de hielo y trineo encantado en Navidad Park / El Correo

Luces, villancicos y nevadas

Para entrar en el verdadero espíritu navideño, contarán con un gran alumbrado, villancicos que se podrán escuchar por todo el parque y unas nevadas programadas a ciertas horas en algunos puntos específicos del recinto, que nos llevará a la más profunda Laponia.

La ubicación del parque es inmejorable, en lo que a comunicación se refiere, ya que va a permitir que los visitantes puedan ir desde el centro de Dos Hermanas andando, ya que está a tan solo 5 minutos. Va a contar además con miles de plazas de aparcamiento gratis en el mismo recinto. Y para los que se dispongan a ir en tren, se encuentra muy cerca de la estación del Arenal y del apeadero de Cantaelgallo.

Miguel Ángel Bañuls, promotor de este potente proyecto, se muestra muy ilusionado con esta nueva edición tras el rotundo éxito de 2022, 2023 y 2024: "Este año estoy especialmente ilusionado con Navidad Park, sin duda, se trata de la edición más ambiciosa de todas las que hemos organizado hasta ahora. Ya se ha convertido en un clásico con arraigo en la cultura navideña de la ciudad de Dos Hermanas".