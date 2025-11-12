Sevilla cierra todos los parques, el cementerio y algunas instalaciones deportivas por la alerta de Aemet de este jueves

El Ayuntamiento de Sevilla cerrará este jueves 13 de noviembre de forma preventiva todos los parques públicos, el cementerio y aquellas instalaciones deportivas con riesgo por caída de ramas o estructuras, debido a la alerta amarilla en Sevilla capital por lluvias, vientos y tormentas por la borrasca Claudia.

Según ha informado el consistorio hispalense en las redes sociales, aquellas instalaciones deportivas que a criterio del IMD sean seguras, mantendrán su funcionamiento con normalidad.

Así afectará la alerta a Sevilla

Este jueves, se prevén en Sevilla cielos nubosos a cubiertos, con lluvias débiles a moderadas, más intensas a partir de la tarde en las comarcas occidentales donde serán localmente fuertes, persistentes y acompañadas de tormentas. Habrá polvo en suspensión.

Tanto la Campiña como la Sierra Norte de Sevilla estarán con aviso amarillo activo por lluvias, viento y tormentas desde las 06.00 hasta las 00.00 horas, con 20 litros de lluvias por metro cuadrado en una hora y 70 litros en doce horas, con rachas de viento de 70 km/h y posibilidad de tornados aislados.