Sevilla cierra todos los parques, el cementerio y algunas instalaciones deportivas por la alerta de Aemet de este jueves
El cierre preventivo es debido a las alertas en la capital de nivel amarillo por lluvias, viento y tormentas provocadas por la borrasca Claudia
El Ayuntamiento de Sevilla cerrará este jueves 13 de noviembre de forma preventiva todos los parques públicos, el cementerio y aquellas instalaciones deportivas con riesgo por caída de ramas o estructuras, debido a la alerta amarilla en Sevilla capital por lluvias, vientos y tormentas por la borrasca Claudia.
Según ha informado el consistorio hispalense en las redes sociales, aquellas instalaciones deportivas que a criterio del IMD sean seguras, mantendrán su funcionamiento con normalidad.
Así afectará la alerta a Sevilla
Este jueves, se prevén en Sevilla cielos nubosos a cubiertos, con lluvias débiles a moderadas, más intensas a partir de la tarde en las comarcas occidentales donde serán localmente fuertes, persistentes y acompañadas de tormentas. Habrá polvo en suspensión.
Tanto la Campiña como la Sierra Norte de Sevilla estarán con aviso amarillo activo por lluvias, viento y tormentas desde las 06.00 hasta las 00.00 horas, con 20 litros de lluvias por metro cuadrado en una hora y 70 litros en doce horas, con rachas de viento de 70 km/h y posibilidad de tornados aislados.
