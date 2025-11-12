Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sevilla cierra todos los parques, el cementerio y algunas instalaciones deportivas por la alerta de Aemet de este jueves

El cierre preventivo es debido a las alertas en la capital de nivel amarillo por lluvias, viento y tormentas provocadas por la borrasca Claudia

Anuncio del cierre de parques en Sevilla.

Anuncio del cierre de parques en Sevilla. / El Correo

Ramón Morales

Ramón Morales

Sevilla

El Ayuntamiento de Sevilla cerrará este jueves 13 de noviembre de forma preventiva todos los parques públicos, el cementerio y aquellas instalaciones deportivas con riesgo por caída de ramas o estructuras, debido a la alerta amarilla en Sevilla capital por lluvias, vientos y tormentas por la borrasca Claudia.

Según ha informado el consistorio hispalense en las redes sociales, aquellas instalaciones deportivas que a criterio del IMD sean seguras, mantendrán su funcionamiento con normalidad.

Así afectará la alerta a Sevilla

Este jueves, se prevén en Sevilla cielos nubosos a cubiertos, con lluvias débiles a moderadas, más intensas a partir de la tarde en las comarcas occidentales donde serán localmente fuertes, persistentes y acompañadas de tormentas. Habrá polvo en suspensión.

Noticias relacionadas y más

Tanto la Campiña como la Sierra Norte de Sevilla estarán con aviso amarillo activo por lluvias, viento y tormentas desde las 06.00 hasta las 00.00 horas, con 20 litros de lluvias por metro cuadrado en una hora y 70 litros en doce horas, con rachas de viento de 70 km/h y posibilidad de tornados aislados.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. José Luis Gutiérrez, candidato a rector: 'El coche del rector se licitó por 230.000 euros, yo iré en Tussam
  2. Productos ibéricos, aceites, dulces y más llegan al Patio de la Diputación de Sevilla con entrada gratis
  3. El fin de la SE-40, más cerca: el Ministerio adjudica las obras del tramo entre Espartinas y Valencina
  4. Paralizadas las obras del centro comercial Los Arcos: la transformación se completará a finales de 2026
  5. La UCO investiga un pago de 78.000 euros a un empleado de Emvisesa tras la venta de una parcela a la mujer de Rafael Pineda
  6. Las protestas por la crisis de los cribados vuelven a tomar Sevilla: 'Han convertido la sanidad pública en una vergüenza
  7. El nuevo Palacio de Congresos de Dos Hermanas se prepara para acoger eventos a partir de 2026
  8. Nuevos cortes de tráfico en la SE-30 por las obras del Puente del Centenario: horarios y desvíos

Sevilla cierra todos los parques, el cementerio y algunas instalaciones deportivas por la alerta de Aemet de este jueves

Sevilla cierra todos los parques, el cementerio y algunas instalaciones deportivas por la alerta de Aemet de este jueves

El Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón eleva su categoría en calidad asistencial

El Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón eleva su categoría en calidad asistencial

Este pueblo de Sevilla se convierte en una pequeña Laponia esta Navidad

Este pueblo de Sevilla se convierte en una pequeña Laponia esta Navidad

Este es el nuevo hotel que abrirá sus puertas en pleno centro de Sevilla para la Semana Santa de 2027

Este es el nuevo hotel que abrirá sus puertas en pleno centro de Sevilla para la Semana Santa de 2027

Grupo ABU desembarca en El Porvenir: construirá un edificio de ocho plantas en la calle Genaro Parladé

Grupo ABU desembarca en El Porvenir: construirá un edificio de ocho plantas en la calle Genaro Parladé

Los padres de Sandra Peña declaran durante cuatro horas ante la Fiscalía de Menores: "El daño que nos hicieron no lo podemos recuperar"

Los padres de Sandra Peña declaran durante cuatro horas ante la Fiscalía de Menores: "El daño que nos hicieron no lo podemos recuperar"

El Metro de Sevilla sufre una incidencia eléctrica y deja una hora sin servicio al tramo entre Blas Infante y San Bernardo

El bar de Sevilla con la tostada "más grande" de la provincia: de 35 centímetros y con manteca casera

Tracking Pixel Contents