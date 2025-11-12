Sevilla estrena el nuevo parque de bolas más grande de la provincia: con colchonetas, toboganes y atracciones para niños y adultos

Sevilla acaba de abrir el parque de bolas más grande de toda la provincia. Se trata de Pandora Park, un espacio de más de 3.000 metros cuadrados dedicado al ocio, la diversión y entretenimiento familiar que abrió sus puertas este pasado domingo y que cuenta con una amplia variedad de atracciones para niños y adultos.

De ese modo, este enclave situado en el Parque Comercial Vega del Rey, en Camas, ofrece más de una decena de atracciones de todo tipo y para todos los gustos, como zona de colchonetas, toboganes gigantes, tirolina, camas elásticas, toro mecánico, bosque suspendido, ring de boxeo, zona de escalada, circuitos de aventuras, salto de altura y zona infantil, entre otros.

"Es el lugar más divertido de Sevilla", han señalado desde el propio parque, que cuenta con todo tipo de actividades para niños de todas las edades y adultos, así como la posibilidad de celebrar fiestas y cumpleaños en el local. Todo ello busca que "niños y adultos disfruten como nunca". Además, este enclave dispone de espacios de descanso y ocio para las familias, como cafeterías y puntos de pícnic.

Atracciones para todas las edades en este parque de bolas de Sevilla

A pesar de que en su primer día de inauguración los adultos y niños tenían entrada gratuita, para el resto de días el parque tiene diversas tarifas, dependiendo del día de la semana. De ese modo, de lunes a jueves la entrada irá desde los 7,5 euros por persona por media hora hasta los 20 euros por tres horas; mientras que de viernes a domingo, los festivos, vísperas y vacaciones escolares será de entre 8,5 euros la media hora hasta 22 euros tres horas.

De igual modo, el negocio cuenta con promoción familiar con precios que varían de lunes a jueves desde los 18 euros una hora un adulto y un niño hasta los 30 euros tres horas un adulto y un niño; y el resto de días desde los 21,5 euros una hora a 35 euros tres horas. Las familias numerosas, por su parte, tienen un descuento del 15% en el precio de la entrada.

Precios y horarios del parque de bolas más grande de Sevilla

Para los menores de 12 años, la entrada oscila entre los 5 euros la media hora hasta los 14 euros el pase completo de lunes a jueves, que mientras que los fines de semana los precios varían entre los 6 euros la media hora a 18 euros el pase completo. A estos precios habría que sumar los dos euros que hay que pagar por los calcetines Pandora, obligatorios para adentrarse en las atracciones y que no se incluyen en la entrada.

Todo ello estará disponible en este parque de bolas en horario de lunes a viernes 16.00 a 22.00 horas, y sábados y domingos de 12.00 a 22.00 horas.