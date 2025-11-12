El bar de Sevilla con la tostada "más grande" de la provincia: de 35 centímetros y con manteca casera

Con 25 años de experiencia haciendo desayunos, existe un restaurante situado en el municipio sevillano de Morón de la Frontera que se ha posicionado como un verdadero emblema para los amantes del buen comer no solo con sus platos caseros, sino por tener la tostada "más grande" de toda la provincia, de 35 centímetros y acompañada de manteca casera.

Así lo aseguran los propios clientes de este negocio, el Bar Campana, que afirman que esta es la tostada "más grande que he visto nunca", con una rebanada de pan de 35 centímetros que se puede acompañar con todo tipo de ingredientes, como manteca blanca, manteca colorá "con tropezones", tomate, jamón ibérico recién cortado, patés caseros, mermeladas o aceite de oliva virgen extra, entre otros.

Toda clase de panes en este bar de Sevilla con tostadas XXL

Este establecimiento que se autodefine como "la casa del desayuno y del menú" abrió sus puertas por primera vez en el 2000 y, desde entonces, ofrece cada día sus tostadas XXL, así como en su amplia oferta de desayunos. Para ello, dispone de 14 tipos de panes diferentes, lo que permite que las personas con algún tipo de intolerancia puedan disfrutar de sus productos.

Además, también cuentan con gran variedad de leches, como de soja o avena, así como toda clase de bocadillos, molletes, almuerzos y menús del día completamente caseros que varían sus platos cada jornada.

Pero si una especialidad es su principal emblema son sus tostadas, de las que sus propios dueños afirman que "antes eran incluso más gordas". Pero, a pesar de haber transcurrido más de dos décadas desde sus orígenes, este negocio sigue apostando por los ingredientes de calidad, de tamaños descomunales y a reducido precio para permitir que todos los bolsillos puedan acceder a ellos.

Horario y ubicación del bar de Sevilla con las tostadas más enormes

Un establecimiento que se ha convertido en un auténtico referente de los desayunos y la comida de calidad y cantidad que se puede degustar en su amplio local, situado en la calle Moronita del polígono industrial Las Borujas, a pie de carretera y con un amplio espacio de aparcamiento.

El Bar Campana abre sus puertas a las 4.00 horas cada jornada hasta las 16.30 horas, a excepción de los sábados, que su horario cambia de 6.00 a 12.00 horas, mientras que los domingos permanece cerrado.