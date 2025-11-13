Más de 25 años de administradores de fincas: el colegio profesional reconoce a los decanos del sector en Sevilla
El evento más importante de la institución colegial sevillana que cada año reúne a los profesionales que gestionan el 80% del parque inmobiliario de Sevilla se celebra este viernes
Más de doscientos miembros del Colegio de Administradores de Fincas de Sevilla se reunirán este viernes 14 para celebrar su cena anual donde van a hacer entrega de las Medallas de Plata que llevan 25 años en la administración de fincas. Además, en esta ocasión contará con la presencia del delegado y gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, Juan de la Rosa y Fernando Vázquez respectivamente y el Gerente de la empresa municipal de la vivienda EMVISESA, Manuel Morilla.
Más de 300 personas acudirán al Restaurante Abades Triana además de por el carácter institucional, por el fomento del espíritu entre compañeros y compañeras del ámbito que caracteriza al colectivo. Asimismo, María Dolores García Bernal, presidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Sevilla (CAFS) aprovechará la ocasión para anunciar que Sevilla ha sido la elegida para representar la XXXIII edición de las Jornadas Andaluzas de Administradores de Fincas que organiza el Consejo Andaluz de Colegios de Administradores de Fincas, en febrero de 2026.
Quiénes se van a llevar las medallas de plata
El CAFS quiere destacar la importancia de quienes han contribuido al crecimiento del sector y a la mejora de la convivencia en las comunidades de vecinos. Estos son:
- Manuel García Tenías
- Trinidad Hormigo Romero
- Pablo Martín Soldevilla
- Francisco José Gallo Masero
- Jesús Manuel González Gil
- María del Mar Camacho Paredes
- María del Mar Guerrero Rodríguez
- Rafael I. de Flores Canales
A través de jornadas informativas, charlas y ponencias de temáticas para los profesionales colegiados en administración de fincas, los colegiados de los 8 Colegios Territoriales de Andalucía podrán trabajar en cuestiones de gran interés.
- Productos ibéricos, aceites, dulces y más llegan al Patio de la Diputación de Sevilla con entrada gratis
- La plaza de 17.000 metros cuadrados del corazón de Entrenúcleos abrirá a la ciudadanía a principios de 2027
- José Luis Gutiérrez, candidato a rector: 'El coche del rector se licitó por 230.000 euros, yo iré en Tussam
- El nuevo Palacio de Congresos de Dos Hermanas se prepara para acoger eventos a partir de 2026
- El fin de la SE-40, más cerca: el Ministerio adjudica las obras del tramo entre Espartinas y Valencina
- Nuevos cortes de tráfico en la SE-30 por las obras del Puente del Centenario: horarios y desvíos
- La calle de los 100 comercios locales: Emilio Lemos se reivindica como el Tetuán de Sevilla Este
- Un accidente en la Pañoleta provoca retenciones kilométricas para entrar a Sevilla