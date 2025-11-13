Más de 25 años de administradores de fincas: el colegio profesional reconoce a los decanos del sector en Sevilla

Más de doscientos miembros del Colegio de Administradores de Fincas de Sevilla se reunirán este viernes 14 para celebrar su cena anual donde van a hacer entrega de las Medallas de Plata que llevan 25 años en la administración de fincas. Además, en esta ocasión contará con la presencia del delegado y gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, Juan de la Rosa y Fernando Vázquez respectivamente y el Gerente de la empresa municipal de la vivienda EMVISESA, Manuel Morilla.

Más de 300 personas acudirán al Restaurante Abades Triana además de por el carácter institucional, por el fomento del espíritu entre compañeros y compañeras del ámbito que caracteriza al colectivo. Asimismo, María Dolores García Bernal, presidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Sevilla (CAFS) aprovechará la ocasión para anunciar que Sevilla ha sido la elegida para representar la XXXIII edición de las Jornadas Andaluzas de Administradores de Fincas que organiza el Consejo Andaluz de Colegios de Administradores de Fincas, en febrero de 2026.

Quiénes se van a llevar las medallas de plata

El CAFS quiere destacar la importancia de quienes han contribuido al crecimiento del sector y a la mejora de la convivencia en las comunidades de vecinos. Estos son:

Manuel García Tenías

Trinidad Hormigo Romero

Pablo Martín Soldevilla

Francisco José Gallo Masero

Jesús Manuel González Gil

María del Mar Camacho Paredes

María del Mar Guerrero Rodríguez

Rafael I. de Flores Canales

A través de jornadas informativas, charlas y ponencias de temáticas para los profesionales colegiados en administración de fincas, los colegiados de los 8 Colegios Territoriales de Andalucía podrán trabajar en cuestiones de gran interés.