Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Más de 25 años de administradores de fincas: el colegio profesional reconoce a los decanos del sector en Sevilla

El evento más importante de la institución colegial sevillana que cada año reúne a los profesionales que gestionan el 80% del parque inmobiliario de Sevilla se celebra este viernes

XXXII Jornadas Andaluzas de Administradores de Fincas

XXXII Jornadas Andaluzas de Administradores de Fincas / Facebook Colegio Administradores de Fincas de Sevilla

Estela Cea Osorio

Estela Cea Osorio

Más de doscientos miembros del Colegio de Administradores de Fincas de Sevilla se reunirán este viernes 14 para celebrar su cena anual donde van a hacer entrega de las Medallas de Plata que llevan 25 años en la administración de fincas. Además, en esta ocasión contará con la presencia del delegado y gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, Juan de la Rosa y Fernando Vázquez respectivamente y el Gerente de la empresa municipal de la vivienda EMVISESA, Manuel Morilla.

Más de 300 personas acudirán al Restaurante Abades Triana además de por el carácter institucional, por el fomento del espíritu entre compañeros y compañeras del ámbito que caracteriza al colectivo. Asimismo, María Dolores García Bernal, presidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Sevilla (CAFS) aprovechará la ocasión para anunciar que Sevilla ha sido la elegida para representar la XXXIII edición de las Jornadas Andaluzas de Administradores de Fincas que organiza el Consejo Andaluz de Colegios de Administradores de Fincas, en febrero de 2026.

Quiénes se van a llevar las medallas de plata

El CAFS quiere destacar la importancia de quienes han contribuido al crecimiento del sector y a la mejora de la convivencia en las comunidades de vecinos. Estos son:

  • Manuel García Tenías
  • Trinidad Hormigo Romero
  • Pablo Martín Soldevilla
  • Francisco José Gallo Masero
  • Jesús Manuel González Gil
  • María del Mar Camacho Paredes
  • María del Mar Guerrero Rodríguez
  • Rafael I. de Flores Canales

A través de jornadas informativas, charlas y ponencias de temáticas para los profesionales colegiados en administración de fincas, los colegiados de los 8 Colegios Territoriales de Andalucía podrán trabajar en cuestiones de gran interés.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Productos ibéricos, aceites, dulces y más llegan al Patio de la Diputación de Sevilla con entrada gratis
  2. La plaza de 17.000 metros cuadrados del corazón de Entrenúcleos abrirá a la ciudadanía a principios de 2027
  3. José Luis Gutiérrez, candidato a rector: 'El coche del rector se licitó por 230.000 euros, yo iré en Tussam
  4. El nuevo Palacio de Congresos de Dos Hermanas se prepara para acoger eventos a partir de 2026
  5. El fin de la SE-40, más cerca: el Ministerio adjudica las obras del tramo entre Espartinas y Valencina
  6. Nuevos cortes de tráfico en la SE-30 por las obras del Puente del Centenario: horarios y desvíos
  7. La calle de los 100 comercios locales: Emilio Lemos se reivindica como el Tetuán de Sevilla Este
  8. Un accidente en la Pañoleta provoca retenciones kilométricas para entrar a Sevilla

Directo del tiempo en Andalucía | La borrasca 'Claudia' deja medio centenar de incidencias y tres rescatados en Huelva

SuperMac aterriza en el Hospital Virgen Macarena para mostrar su 'superpoder' de mejorar la salud

Antonio Muñoz reclama para el Metro de Sevilla "nuevos trenes, más frecuencia, más horario y más capacidad"

Antonio Muñoz reclama para el Metro de Sevilla "nuevos trenes, más frecuencia, más horario y más capacidad"

Más de 25 años de administradores de fincas: el colegio profesional reconoce a los decanos del sector en Sevilla

Más de 25 años de administradores de fincas: el colegio profesional reconoce a los decanos del sector en Sevilla

Nueva fecha para el Poderío Market: el mercado de marcas emergentes aplaza su cita por las lluvias

Nueva fecha para el Poderío Market: el mercado de marcas emergentes aplaza su cita por las lluvias

Alerta por presencia del virus del Nilo en San Juan de Aznalfarache, Mairena del Aljarafe, Burguillos, Gelves y Camas

Sevilla sigue sin Policía Local para Navidad: los sindicatos rechazan de nuevo el plan de seguridad del Ayuntamiento

Sevilla sigue sin Policía Local para Navidad: los sindicatos rechazan de nuevo el plan de seguridad del Ayuntamiento

"Sevilla Fecit 2025", la exposición que muestra el presente y el futuro del arte sacro

"Sevilla Fecit 2025", la exposición que muestra el presente y el futuro del arte sacro
Tracking Pixel Contents