Un accidente en la Pañoleta provoca retenciones kilométricas para entrar a Sevilla

Un accidente en la Pañoleta, en Camas, está provocando retenciones kilométricas de entrada a Sevilla. El mapa de carreteras de la Dirección General de Tráfico detalla que son ya 6 kilómetros, en sentido a Huelva, de congestión vial.

El accidente ha provocado el estrechamiento del carril derecho y también el cierre del arcén, lo que está generando dificultades para la circulación, desde primera hora de la mañana.

La Pañoleta se ha convertido en un punto negro del tráfico en la provincia de Sevilla, ya que son frecuente los accidentes que terminan por perjudicar la correcta circulación de entrada y salida a Sevilla capital.