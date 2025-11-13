Un accidente en la Pañoleta provoca retenciones kilométricas para entrar a Sevilla
Las colas llegan hasta Coca de la Piñera por la A-49
Un accidente en la Pañoleta, en Camas, está provocando retenciones kilométricas de entrada a Sevilla. El mapa de carreteras de la Dirección General de Tráfico detalla que son ya 6 kilómetros, en sentido a Huelva, de congestión vial.
El accidente ha provocado el estrechamiento del carril derecho y también el cierre del arcén, lo que está generando dificultades para la circulación, desde primera hora de la mañana.
La Pañoleta se ha convertido en un punto negro del tráfico en la provincia de Sevilla, ya que son frecuente los accidentes que terminan por perjudicar la correcta circulación de entrada y salida a Sevilla capital.
- Productos ibéricos, aceites, dulces y más llegan al Patio de la Diputación de Sevilla con entrada gratis
- José Luis Gutiérrez, candidato a rector: 'El coche del rector se licitó por 230.000 euros, yo iré en Tussam
- El nuevo Palacio de Congresos de Dos Hermanas se prepara para acoger eventos a partir de 2026
- El fin de la SE-40, más cerca: el Ministerio adjudica las obras del tramo entre Espartinas y Valencina
- Nuevos cortes de tráfico en la SE-30 por las obras del Puente del Centenario: horarios y desvíos
- La calle de los 100 comercios locales: Emilio Lemos se reivindica como el Tetuán de Sevilla Este
- Carmen Vargas será la primera mujer rectora de la Universidad de Sevilla: el perfil continuista se impone
- Uno de los policías tiroteados por los narcos en Isla Mayor: 'Nos gritaban: 'Por ahí van los perros, mátalos, mátalos'
Te sorprenderá el menú navideño de este hotel de Sevilla
Contenido patrocinado