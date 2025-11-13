Meteorología
El alcalde de Sevilla advierte sobre los riesgos de la borrasca Claudia: "Más preocupante que la lluvia será el viento"
La Aemet mantiene este jueves el aviso amarillo por lluvias, tormentas y viento en la capital andaluza, que ha activado ya el plan de preemergencias en el nivel 1
El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha advertido este jueves sobre los riesgos de la borrasca Claudia, que afecta a buena parte de la comunidad autónoma desde esta mañana. En estos momentos, la capital andaluza tiene activado "el plan de preemergencias en el nivel 1", tal como ha confirmado el propio Sanz. "Más preocupante que el agua será el viento", ha apuntado el edil popular, que también ha aclarado que "todos los dispositivos están pendientes de las actualizaciones de Aemet y Emasesa".
"Están cerrados parques y cementerios, y hay que estar pendientes de los patios de colegios para que en el recreo los niños no estén cerca de la arboleda", ha informado José Luis Sanz poco antes del acto de inauguración del I Congreso de Abogacía de Sevilla. "Hay que tener precaución, sensatez y tranquilidad. Y si se pueden evitar desplazamientos, mejor", ha recomendado ante los medios el regidor hispalense.
La Aemet mantiene activo el aviso amarillo por lluvias, tormentas y viento en la capital andaluza este jueves desde las 09:00 a las 00:00. En el caso del viento, se esperan rachas máximas de hasta 70 kilómetors por hora, y la probabilidad de lluvia se mantendrá durante toda la jornada entre el 40 y el 70%.
Pero Sevilla no es la única ciudad andaluza en alerta este jueves. En concreto, hay avisos activos en seis provincias, siendo Huelva la más perjudicada, con aviso naranja por lluvias, tormentas, viento y oleaje. Por su parte, Almería, Cádiz, Córdoba, Granada y Sevilla están en aviso amarillo durante toda la jornada por lluvias, tormentas, viento y oleaje.
