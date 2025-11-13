De un apartamento en Sanlúcar a una autocaravana: así es la cesta millonaria de la Venta El Paisano

La Venta El Paisano, uno de los establecimientos más emblemáticos de la Nacional IV a su paso por Utrera, vuelve a convertirse en protagonista de la Navidad con su ya tradicional Gran Cesta de Reyes, que este año reparte premios que rozan el millón de euros. Las 100.000 papeletas que se pusieron a la venta la pasada primavera están prácticamente agotadas, según confirma la propia organización.

Cómo participar en el sorteo

Cada papeleta, con un precio de 10 euros, puede adquirirse tanto de forma presencial en la propia venta —situada en el kilómetro 588 de la carretera Sevilla-Cádiz— como a través de la web oficial elpaisano.es. En el portal se permite la compra de entre una y cien papeletas por operación, mientras que en el establecimiento físico no existe límite alguno.

Premios

Entre los premios estrella destacan un apartamento en Sanlúcar de Barrameda, una autocaravana, dos coches (un Mercedes y un Cupra) y una moto, además de alimentos suficientes para llenar la despensa durante todo un año. El apartamento, además, se entrega completamente equipado con los numerosos electrodomésticos incluidos en el sorteo, y con todos los trámites legales y fiscales cubiertos por la propia empresa.

Con todas las garantías legales

La Gran Cesta de Reyes de El Paisano cuenta con autorización expresa de la Dirección General de Ordenación del Juego del Ministerio de Consumo (expediente nº 4908/2025 RFS/00372), garantizando así la total transparencia del sorteo, cuya entrega de premios se celebrará el 5 de enero de 2026, víspera de Reyes.

La organización asume también los gastos derivados de la matriculación de los vehículos, la transmisión del apartamento, los honorarios notariales, el impuesto de transmisiones patrimoniales y los costes de registro de la propiedad. Además, ingresará a nombre de la persona ganadora el importe correspondiente al pago a cuenta del IRPF del premio, facilitando un certificado oficial del mismo.

Fiel a su tradición, la Venta El Paisano presenta cada año su monumental cesta coincidiendo con el Gran Premio de España de Motociclismo en Jerez de la Frontera, momento en el que comienzan a venderse las primeras papeletas. Desde entonces, la expectación no ha hecho más que crecer: miles de personas de toda España participan ya en este peculiar sorteo que, cada Navidad, convierte a Utrera en el epicentro de la ilusión.