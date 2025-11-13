Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La borrasca 'Claudia', en directo: la Aemet mantiene en alerta a Sevilla y a otras cinco provincias de Andalucía

Hay riesgo por lluvia, tormentas y viento durante toda la jornada de este jueves

La lluvia y el viento, protagonistas de la jornada de este jueves con avisos amarillo en Sevilla

La lluvia y el viento, protagonistas de la jornada de este jueves con avisos amarillo en Sevilla / María José López / Europa Press

Ana Ramos Caravaca

Antonio Muñoz

Claudio Guarino

La borrasca Claudia ha desembarcado con ganas este jueves en Andalucía. Hay avisos amarillos y naranjas de la Aemet por todos los fenómenos: lluvias, tormentas, viento y oleaje, además de posibilidad de polvo en suspensión y tornados aislados.

En Sevilla está activada la alerta amarilla por lluvia, viento y tormentas desde las 09:00 y hasta las 18:00 horas de este viernes. Esto ha provocado que el Ayuntamiento activara el Plan Territorial de Emergencias, en fase Preemergencia Nivel 1, desde primera hora de la mañana.

