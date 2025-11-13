La borrasca 'Claudia', en directo: la Aemet mantiene en alerta a Sevilla y a otras cinco provincias de Andalucía

La borrasca Claudia ha desembarcado con ganas este jueves en Andalucía. Hay avisos amarillos y naranjas de la Aemet por todos los fenómenos: lluvias, tormentas, viento y oleaje, además de posibilidad de polvo en suspensión y tornados aislados.

En Sevilla está activada la alerta amarilla por lluvia, viento y tormentas desde las 09:00 y hasta las 18:00 horas de este viernes. Esto ha provocado que el Ayuntamiento activara el Plan Territorial de Emergencias, en fase Preemergencia Nivel 1, desde primera hora de la mañana.

Tormentas, lluvia y vientos de 110 kilómetros por hora Con casi todo el país en alerta, la borrasca Claudia de alto impacto, seguirá azotando con tormentas, rachas muy fuertes y lluvias gran parte del país. El frente asociado a la borrasca Claudia se mantiene estacionario, por lo que su desplazamiento es lento y está dejando precipitaciones persistentes y localmente intensas que seguirán los próximos días. Según la Aemet, esta tarde se prevén lluvias en el entorno del sistema central y Andalucía occidental. "Puede haber algunas inundaciones y crecidas de barrancos", advierte la Agencia Estatal de Meteorología en la red social X.

Las navieras en el puerto de Tarifa cancelan las salidas a Marruecos Las navieras que operan en el puerto de Tarifa en la línea hacia Tánger han cancelado sus salidas a partir de las 18 horas de la tarde de este jueves debido a las condiciones climatológicas derivadas de la borrasca Claudia. Igualmente, de momento, ha quedado cancelada también la primera salida prevista para la mañana de este viernes por la previsión de las condiciones meteorológicas adversas, según la información facilitada al pasajero en la página web de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras.

Claudio Guarino Mapa de lluvias para este viernes / El Correo / 5 Horas en las que lloverá este viernes en Sevilla La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este viernes, 14 de noviembre, los avisos amarillos por lluvias, tormentas y viento en la provincia de Sevilla, con excepción de la Sierra Sur. El origen de esta situación está en un frente asociado a la borrasca Claudia, que permanecerá estacionario al oeste de la península tras haber afectado también al archipiélago canario a comienzos de semana. El aviso amarillo por lluvias, tormentas y vientos estará activado desde las 12:00 del mediodía hasta las 17:59 del viernes. HORAS EN LAS QUE LLOVERÁ

La borrasca Claudia dejará rachas de viento de hasta 70 km/hora en Sevilla La Aemet mantiene este jueves el aviso amarillo por lluvias, tormentas y viento en la capital andaluza, que ha activado ya el plan de preemergencias en el nivel 1. En el caso de la alerta por viento, se esperan rachas máximas de hasta 70 km/hora. "Más preocupante que el agua será el viento", ha advertido el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, que también ha aclarado que "todos los dispositivos están pendientes de las actualizaciones de Aemet y Emasesa". Desde Emergencias 112 lanzna una serie de reocmendaciones para evitar incicencias a causa del viento.

Suspendidas las conexiones por catamarán entre Cádiz con Rota y El Puerto Las conexiones marítimas por catamarán entre la capital gaditana y las localidades de Rota y El Puerto de Santa María se encuentran suspendidas este jueves a causa del temporal de viento y lluvia como consecuencia de la borrasca Claudia. Hasta el restablecimiento del servicio se pondrá a disposición de los usuarios uno alternativo por carretera en autobús. Cabe recordar que la Aemet mantiene vigente el aviso amarillo por lluvias y tormentas en Huelva, en Sevilla, Cádiz y Córdoba. Además, se activa el aviso amarillo por vientos de hasta 70 km/h en Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla, y por fenómenos costeros en el Estrecho y en el Litoral de Cádiz y en el de Huelva, en la Costa de Granada y en Poniente y Almería capital.

Sevilla activa el Plan Territorial de Emergencias por los avisos de la Aemet / Ayuntamiento de Sevilla Sevilla activa su Plan Territorial de Emergencias: pide evitar los desplazamientos y mantiene los parques cerrados El Ayuntamiento de Sevilla mantiene activo desde primera hora de este jueves el Plan Territorial de Emergencias en fase Preemergencia Nivel 1 ante los pronósticos oficiales de la Agencia Estatal de Meteorología para la jornada. Concretamente, la Aemet tiene activo el aviso amarillo por lluvias, tormentas y viento en la capital hispalense este jueves, desde las 09:00 a las 00:00 horas. Esto ha provocado que, desde la pasada noche, el Ayuntamiento anunciara el cierre preventivo de todos los parques, el cementerio y algunas instalaciones deportivas. Más información