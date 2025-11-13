El emotivo (y viral) adiós del cine de Sevilla Este

El fin del centro comercial Zona Este, frente al Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla, está cada vez más cerca. Lo primero que se ha cerrado es el cine, que tras llegar a un acuerdo entre empresa y trabajadores hoy se despide de sus espectadores.

La negociación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) ha concluido con un acuerdo que ha permitido "actualizar salarios" y asegura 25 días por año trabajado para 16 de los 18 trabajadores de la empresa. Según fuentes de la empresa, hoy es el último día de proyecciones del cine en sus diez salas.

El centro comercial Zona Este, uno de los espacios más emblemáticos del barrio de Sevilla Este, ha anunciado su cierre definitivo tras dos décadas de actividad. Hoy, 13 de noviembre, es el último día proyección en los cines Zona Este, conocidos por ser los más económicos de la ciudad.

Con su cierre, el barrio pierde uno de sus puntos de encuentro más característicos. Durante años, el centro comercial ha sido un referente de ocio, especialmente por sus salas de cine, muy frecuentadas por vecinos de la zona y por quienes buscaban disfrutar de películas a precios reducidos. En las redes se hizo viral un vídeo que se está proyectando con la despedida de los personajes más emblemáticos del cine mundial.

En redes sociales, numerosos usuarios se han despedido del centro comercial con mensajes de nostalgia. “Para Sevilla Este es una gran pérdida”, escriben algunos, destacando que el cierre supone “el final de una era” para una de las zonas más pobladas de la capital.

Cierre por "causas acreditadas"

En esta línea, Cortés ha destacado la "disposición positiva" de la empresa responsable, Gestión de Inmuebles y Solares (Geinsol). "Con este acuerdo, la plantilla del Cine Zona Este afronta el final de su actividad con una indemnización justa y el reconocimiento de sus derechos laborales, después de décadas de trabajo sosteniendo un referente cultural de la ciudad", ha subrayado.

Según ha informado el sindicato, el cierre definitivo del cine se ha producido por "causas económicas acreditadas" tras casi 20 años de servicio. Según fuentes de la empresa a Europa Press, el jueves 13 de noviembre será el último día de proyecciones, aunque el resto de negocios del centro "irán cerrando progresivamente".

El Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado este viernes el estudio detalle presentado por la empresa propietaria del inmueble. Según fuentes del Consistorio a Europa Press, no se recoge el nuevo proyecto aunque se confirma "que seguirá siendo terciario".