Nueva fecha para el Poderío Market: el mercado de marcas emergentes aplaza su cita por las lluvias

El Teatro de la Maestranza acogerá una nueva edición con acceso gratuito de Poderío Market para ayudarte con tus compras de navidad con más de 35 stands disponibles

Poderío Market en el Casino de la Exposición, 1 y 2 de noviembre

Poderío Market en el Casino de la Exposición, 1 y 2 de noviembre / Poderío Market en Instagram

Estela Cea Osorio

'Poderío Market' el mercado de marcas emergentes locales que viene a Sevilla para revolucionar las compras de navidad, cambia su fecha al fin de semana del 27 y 28 de diciembre debido a las lluvias.

No es la primera vez que pisa la ciudad, ya que este pasado 1 y 2 de noviembre ya se pudo disfrutar de él en el Casino de la Exposición. Esta fue la edición más grande hasta la fecha, ya que contó con más de 70 marcas disponibles, además de prendas, accesorios, moda flamenca, decoración y artesanía de toda clase.

Para las marcas que quieran apuntarse a este mercadillo tienen que estar atentas a sus stories y su canal de difusión con toda la información. Y no se van a quedar aquí en Sevilla, sino que próximamente visitarán otras ciudades donde poder repartir ese poderío. Las ciudades a visitar son:

  • Jerez de la Frontera: 11 y 12 de octubre
  • Córdoba: 21,22 y 23 de noviembre
  • Sevilla: 13 y 14 de diciembre

Con la entrada gratuita se va a poder disfrutar a parte de la zona de mercado, de una zona gastronómica, música y barra frente al Guadalquivir, para amenizar tus compras. El objetivo es que pequeñas marcas locales emergentes, artesanos y diseñadores encuentren el escenario perfecto para dar a conocer su talento, una muestra de eso se ve en su lema: "porque somos sevillanos y las compras se deberían de hacer con acento, apoyando lo nuestro".

