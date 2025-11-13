La plaza de 17.000 metros cuadrados del corazón de Entrenúcleos abrirá a la ciudadanía a principios de 2027

El barrio de Entrenúcleos de Dos Hermanas contará con una plaza de 17.000 metros cuadrados que estará abierta a la ciudadanía a partir de principios de 2027. Esta gran infraestructura, que cuenta con 148 metros de diámetro, estará coronada por una gran torre de 28 pisos con forma ovoide que se inaugurará más adelante y se sitúa en el cruce de caminos que marca este nuevo desarrollo residencial -ya que en ella confluyen los cuatro grandes bulevares del barrio configurados como una gran cruz de San Andrés y denominados Felipe González, Manuel Escuredo, Manuel Clavero Arévalo y José Rodríguez de la Borbolla-.

Esta es la fecha que baraja el Ayuntamiento nazareno, que prevé que, antes de que finalice este 2025, arranquen las obras para la terminación de la primera fase del proyecto, que incluye tanto la plaza como los bajos.

Situación de las obras de la gran plaza y de la torre de Entrenúcleos. / Ayuntamiento de Dos Hermanas

"Una vez que esta intervención esté culminada, la gente podrá acceder a este gran espacio", señalan fuentes del Ayuntamiento de Dos Hermanas, que añaden que para que la torre sea una realidad habrá que esperar más tiempo, ya que aún se está redactando el proyecto, aunque las obras "tendrán continuidad".

Una plaza en altura

Hay que tener en cuenta que se trata de una plaza pública en altura, concretamente a 8,5 metros, según explican desde el Ayuntamiento, y ocupa todo el espacio de la rotonda. A ella se podrá acceder desde las cuatro pasarelas actualmente en construcción o desde los propios aparcamientos, que irán divididos en dos plantas sobre rasante y dos bajo rasante.

De hecho, la línea de metrobús prevista en la zona pasará por debajo de la infraestructura y tendrá una parada. Esta línea une la primera parada del Metro de Sevilla, en Olivar de Quintos, con el núcleo urbano principal de Dos Hermanas.

Una torre de 115 metros

En cuanto a la torre -que alcanzará los 115 metros y depende de la Junta de Compensación- también tendrá aparcamientos en su base. La rotonda contará además con un gran edificio cultural, que se destinará previsiblemente a un auditorio. Es decir, serán dos los equipamientos ubicados en la plaza: este cultural y la torre.

En este nuevo equipamiento desde el que se podrá observar el skyline de Sevilla irán ubicadas nuevas oficinas, como suele ser habitual en este tipo de construcciones, aunque también tendrá espacio para restauración y un mirador desde el que se podrá ver no solo la capital hispalense, sino gran parte del área metropolitana. Además, está abierta a otros usos, como hoteles.

Otras infraestructuras en Entrenúcleos

El de Entrenúcleos es uno de los desarrollos urbanísticos más importantes que se está llevando a cabo en España. Este nuevo barrio de la localidad nazarena podría acoger, una vez culminado, a más de 60.000 personas en 20.000 viviendas. Es por ello que el Ayuntamiento del municipio ha decidido habilitar una serie de servicios en la zona que garanticen a su población contar con los recursos necesarios en el que ya es un pueblo pequeño y que alcanzará cotas de gran ciudad.

Entre otras cuestiones, se han puesto en marcha medidas relacionadas con la movilidad, para conectar este barrio con otros del municipio, como Montequinto, el núcleo principal de Dos Hermanas o la parada de Metro.

Además, se están llevando a cabo grandes proyectos que pronto serán una realidad, como el Palacio de Congresosque abrirá parcialmente sus puertas en 2026 y que acogerá eventos de distintas temáticas. Además, el pasado mes de septiembre se inauguró el primer centro comercial del barrio, Entrenasas -impulsado por López Real Inversiones 21, dirigida por José Luis López Fernández, 'El Turronero'-, que incluye oferta de ocio y tiendas estilo bazar.