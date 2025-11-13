Sevilla sigue sin Policía Local para Navidad: los sindicatos rechazan de nuevo el plan de seguridad del Ayuntamiento

Sevilla sigue sin tener garantizado el despliegue de agentes en las próximas fiestas. Los sindicatos de la Policía Local han rechazado este jueves de nuevo la propuesta del Ayuntamiento para el Plan de Navidad, por lo que la presencia de efectivos en estas fechas continúa en el aire. Según fuentes de la negociación, todas las organizaciones sindicales presentes en la reunión han votado en contra de una oferta municipal que contempla "incluir unos días dentro del programa y otros no".

Por el momento, las diferencias económicas y organizativas existentes entre las dos partes impiden sellar un acuerdo. "Para nosotros siguen jugando con la seguridad, al seguir existiendo días que no se consideran plan unidos e intercalados a otros que sí entran dentro del Plan de Navidad", expone Luis Val, presidente de la sección sindical del Sppme en Sevilla, sindicato mayoritario en el Cuerpo.

Así, la propuesta del Consistorio supone una inversión de 4,7 millones de euros en productividades. La de los sindicatos, por contra, alcanza los 6,5 millones de euros, según precisan fuentes de la negociación a El Correo de Andalucía. Cerca de dos millones de diferencia entre una oferta y otra. Una distancia que tendrán que superar en estos días "claves para llegar a un buen fin", tal como ha subrayó el pasado martes el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz.

Una cosa está clara: los agentes deben hacer servicios extraordinarios para poder cubrir las necesidades de la capital andaluza. Hasta el propio regidor hispalense lo reconoce: "A esta ciudad le faltan 500 policías locales. Y como faltan todos esos efectivos y el nivel de eventos es brutal, hay que suplirlos con horas extra que se pagan", justificó Sanz. La cuestión ahora es acordar qué fechas entran dentro de ese Plan de Navidad de productividades.

Todos los días o fechas puntuales

"Estamos intentando rebajar el presupuesto destinado tanto a horas extra como a productividades", explicó el alcalde. "No porque este Ayuntamiento tenga problemas económicos, que no tiene ninguno, sino porque hay unos topes legales para pagar estos conceptos al cabo del año". El principal recorte en la propuesta del Consistorio está en considerar unos días dentro del Plan "y otros no", según informó el Sppme-A. Es decir: que los agentes no cobren ese extra pactado todos los días, y sí en fechas como el puente o la cabalgata.

Sin embargo, esta oferta municipal es "ilógica y de difícil ejecución", tal como definieron desde el Sppme-A, sindicato mayoritario en el Cuerpo. "Operativamente es difícil de montar, y menos de ejecutar por la cantidad de movimientos de policías que conlleva", argumentaron desde esta organización sindical. "Solo prima la seguridad en los días que el alcalde se va a dar el paseo por la ciudad, no en los que no son tan mediáticos, pero que merecen el mismo respeto para los ciudadanos".

Por eso desde este sindicato ha presentado la misma propuesta sellada el año pasado. Aunque con dos cambios: "Se quita la semana siguiente al Día de Reyes, que se comprobó que no hacía falta un despliegue policial importante, y las fechas de la Magna, que en esta ocasión no se celebra", detalla Luis Val, presidente de la sección sindical del Sppme en Sevilla. "Con estas modificaciones en el calendario, el ahorro respecto a 2024 ronda el millón y medio de euros", apunta Val.