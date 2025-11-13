Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Metro de Sevilla

Antonio Muñoz reclama para el Metro de Sevilla "nuevos trenes, más frecuencia, más horario y más capacidad"

El portavoz del grupo municipal socialista pide un refuerzo de la línea 1 ante la saturación de viajeros que se vive diariamente y ante la ausencia de compra de más trenes

Viajeros esperando en la estación de San Bernardo de la línea 1 del Metro de Sevilla

Viajeros esperando en la estación de San Bernardo de la línea 1 del Metro de Sevilla / El Correo de Andalucía

Rafa Aranda

Rafa Aranda

Sevilla

La demanda anual de la línea 1 del Metro de Sevilla va camino de su récord este 2025. La de 2024 superó en hasta 8 millones la calculada en 2009 cuando se estrenó la línea, de algo más de 14 a alcanzar los 22,69 millones de viajerosEl promedio de viajeros anual durante 2024 se situó en los 61.997 usuarios por día, frente a los 55.970 de 2023. Y en las jornadas laborables la media se elevó a 70.626 usuarios por día. Ante esta situación de saturación, que ha podido comprobar El Correo de Andalucía realizando un viaje en metro este pasado miércoles, el portavoz del grupo municipal socialista en Sevilla, Antonio Muñoz, reclama un refuerzo por parte de la Junta de Andalucía.

"Si hay alguna ciudad en España agraviada con el tema del metro, esa ciudad es Sevilla, y no solamente por el retraso en la construcción de nuevas líneas, sino por el funcionamiento de la actual. Llevamos mucho tiempo reclamando nuevos trenes, más frecuencia, más horario y más capacidad", asegura Muñoz. De momento, el Instituto Nacional de Estadística contabiliza cifras hasta el pasado mes de septiembre (con 1.955.000 viajeros) y, en lo que va de año, en hasta siete meses (menos marzo y abril) la cifra mensual ya ha sido superior a la de 2024. 

Muñoz también apunta que el metro de Sevilla "es uno de los que menos horas abre en toda España, algo inadmisible para una ciudad como la nuestra, que transporta cerca de 23 millones de pasajeros al año, cuando fue diseñado para apenas 14 millones".

El que fuera alcalde de Sevilla hasta 2023 también ha criticado que, como ya informó este periódico, "otras ciudades andaluzas van a tener nueva flota de trenes, aumentando la misma, mientras que en Sevilla seguimos esperando un nuevo agravio de la Junta de Andalucía con la capital".

Desde 2009, cuando se estrenó la línea 1, pese a ese incremento de viajeros constante, la flota de trenes apenas ha variado. De los 17 trenes con los que se estrenó este servicio se ha pasado a los 21 actuales, que tienen de capacidad unos 275 pasajeros. Sin embargo, cada vez que se le pregunta a la consejera de Fomento, Rocío Díaz, especialmente desde hace un año y medio, cuando el flujo de viajeros ha confirmado su crecimiento imparable, siempre da la misma respuesta: "Se está estudiando el mercado".

Noticias relacionadas y más

Fuentes de la Consejería de Fomento cuestionadas por este periódico se remiten a las últimas palabras de Díaz, del pasado 3 de noviembre. "Estamos negociando con la concesionaria (Globalvia, la corporación privada que se encarga de la gestión de esta infraestructura) para poder dar respuesta a los sevillanos que reclaman más trenes y espero poder tener alguna novedad en unas semanas".

TEMAS

