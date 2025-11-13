SuperMac aterriza en el Hospital Virgen Macarena para mostrar su 'superpoder' de mejorar la salud

Para fomentar la promoción y prevención de la salud en las edades tempranas, el Hospital Universitario Virgen Macarena ha presentado este jueves a su nueva "mascota". Supermac, un simpático superhéroe con el que se pretende humanizar tanto las dependencias del servicio de Pediatría como la relación del Hospital con sus pacientes, sobre todo, pediátricos.

A través de iniciativas gráficas y audiovisuales diseñadas como un cómic, SuperMac hará hincapié en la importancia de mantener hábitos de vida saludable en los primeros años de vida y que ponerlos en práctica puede conllevar a un buen estado de salud.

Comic de SuperMac / Servicio Andaluz de Salud

Este superhéroe es una reinterpretación de uno de los dibujos premiados en el concurso de mascotas del hospital sevillano realizado por su 50 aniversario. El autor utilizó los elementos del logotipo del centro, creando así la fisionomía del personaje.

Profesionales del servicio de Pediatría y de la Dirección del centro médico han dado la bienvenida a SuperMac. Bajo el lema "¡Que la Salud te acompañe!" no sólo buscará hacer más amena la estancia de los pacientes, sino que, con sus mensajes, procurará inculcar aspectos como la alimentación saludable, la higiene personal, la importancia de practicar ejercicio físico o lo perjudicial de la exposición prolongada a pantallas.