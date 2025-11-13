"¡Déjame pasar, por favor!": un viaje en el metro de Sevilla, saturado a diario con 60.000 usuarios y sin nuevos trenes

"¿Me dejáis espacio? No puedo pasar con vuestras mochilas", le pregunta una señora a unos estudiantes cuando las puertas del metro están a punto de cerrarse. No es Tokio, ni Londres, ni Madrid. Es la escena que se repite diariamente en la línea 1 del Metro de Sevilla, la única existente en la ciudad desde el año 2009 y la única que habrá hasta 2030. Esta viajera, que llevaba unos minutos esperando en la estación de San Bernardo, finalmente lograría subirse al tren, pero con la espalda pegada a la puerta y agarrada a duras penas a una barra. Montarse en el metro de Sevilla en hora punta es deporte de riesgo, da igual que sean las 8.00 o las 15.00, o por la tarde a las 19.00 o las 21.00 horas. O esperas en primera fila junto a la puerta, o te toca viajar apoyado en ella.

La saturación que viven los algo más de 60.000 viajeros de media que hacen uso de la línea 1 de manera diaria no es solo una sensación que transmitían, por ejemplo, aquellos usuarios consultados por El Correo de Andalucía este miércoles 12 de noviembre mientras se desplazaban a su trabajo o sus hogares. O los que cada día estallan por redes sociales. También lo reflejan los datos: la demanda anual de 2024 superó en hasta 8 millones la calculada en 2009 cuando se estrenó la línea, de algo más de 14 a alcanzar los 22,69 millones de viajeros. El promedio de viajeros anual durante 2024 se situó en los 61.997 usuarios por día, frente a los 55.970 de 2023. Y en las jornadas laborables la media se elevó a 70.626 usuarios por día.

En cambio, desde 2009, pese a ese incremento de viajeros constante, la flota de trenes apenas ha variado. De los 17 trenes con los que se estrenó este servicio se ha pasado a los 21 actuales, que tienen de capacidad unos 275 pasajeros. Sin embargo, cada vez que se le pregunta a la consejera de Fomento, Rocío Díaz, especialmente desde hace un año y medio, cuando el flujo de viajeros ha confirmado su crecimiento imparable, siempre da la misma respuesta: "Se está estudiando el mercado". Fuentes de la Consejería de Fomento cuestionadas por este periódico se remiten a las últimas palabras de Díaz, del pasado 3 de noviembre. "Estamos negociando con la concesionaria (Globalvia, la corporación privada que se encarga de la gestión de esta infraestructura) para poder dar respuesta a los sevillanos que reclaman más trenes y espero poder tener alguna novedad en unas semanas".

Viajeros entrando en la estación de Nervión de la línea 1 del Metro de Sevilla / El Correo

La saturación del Metro de Sevilla

Este miércoles, entre las 14.00 y las 15.00 horas, aún con más motivo por una nueva incidencia que dejaba sin circulación a cuatro estaciones durante una hora, las situaciones de agobio volvían a reproducirse, igual que ocurrió el martes e igual que está ocurriendo este jueves u ocurrirá la semana que viene. Desde las primeras paradas, de Ciudad Expo y Olivar de Quintos, se van llenando los trenes, se vacían algo en las intermedias, y en las centrales (Puerta de Jerez, Prado de San Sebastián, San Bernardo, Nervión) ya no cabe ni un alfiler y cada vez es más complicado, ya no sentarse, sino evitar estar hombro con hombro con otro viajero. "¡Déjame pasar, por favor!", se repite cada vez que se abren las puertas, con personas subiéndose a la carrera.

Pedro, por ejemplo, suele subirse por la mañana en San Bernardo y al medio día en Blas Infante con su bicicleta, y muchas veces tiene que dejar pasar el primer tren que llega para poder estar tranquilo. "Igual me monto con poca gente en Blas Infante, pero poco a poco me van rodeando", asegura. En Plaza de Cuba se encuentra esperando Germán: "Casi siempre va saturadísimo, hasta arriba. Muchas veces he tenido que dejar pasar un tren porque va muy lleno. Si hubiese más trenes pasarían más vacíos". "Acabo de dejar pasar uno", coincide Daniel en Puerta de Jerez. "Suelo coger el metro a las 14.00, pero cuando lo hago a las 15.00 lo noto bastante. Si no compran trenes, al menos que los pongan dobles", añade.

Pantalla con frecuencias de la línea 1 del Metro de Sevilla en dirección a Ciudad Expo / El Correo

En San Bernardo todo se multiplica. "Me subo a la primera, pero las veces que lo cojo está hasta arriba. Suelen ser frecuencias de 5 minutos pero también he llegado a ver de 7 o 10 minutos. Vendrían bien más trenes", cuenta María Dolores, que al montarse se encuentra un vagón repleto de estudiantes y gente abanicándose por la saturación. Más contundente es Luis, que espera en Nervión con paciencia en apariencia y disgusto en su fuero interno. "El metro está fatal, debería ir en doble composición. Yo para salir de Ciudad Expo he tenido que hacer colas kilométricas. El otro día vi una frecuencia de 12 minutos en Puerta de Jerez. Hace falta un refuerzo, una mejora importante, y más líneas. No puede ser que se suban personas mayores y no puedan sentarse porque no pueden pasar o están todos los asientos llenos de gente mirando el móvil", estalla este usuario.

Viajeros esperando en la estación de San Bernardo de la línea 1 del Metro de Sevilla / El Correo

Críticas diarias en redes sociales

En redes sociales, las menciones a Rocío Díaz, a la Consejería de Fomento, al alcalde o al Metro son constantes. "¿Cuánto tiempo más vais a estar sin aumentar la frecuencia de paso, la capacidad y el número de trenes?", se preguntaba uno. "Los que lo usamos a diario sabemos que sí está bastante saturada", publicaba otro.

"Primera estación de la línea llena y sigue llegando gente. El trenecito no ha permitido montarse a las personas de las siguientes estaciones, todas completamente abarrotadas", comentaba un usuario. "Como todos los lunes, cola kilométrica en el metro para entrar. ¿Cuánto van a tardar en poner trenes dobles en hora punta? Ya es una situación insostenible", señalaba otro.

La asociación Sevilla Quiere Metro transmite a este periódico que "la demanda va a seguir subiendo, especialmente ahora que nos preparamos para recibir al tranvía de Alcalá, y, como no se refuercen los trenes el metro va a ser muy complicado de coger en horas puntas". Facua también envió un escrito en marzo a la concesionaria reclamando "medidas efectivas para acabar con las aglomeraciones que se registran en determinadas horas del día".

Con 22.690.753 viajeros, una cifra récord, el Metro de Sevilla ya experimentó un crecimiento del 11% en 2024 con respecto al año anterior. Y en este 2025 va por el mismo camino. De momento, el Instituto Nacional de Estadística contabiliza cifras hasta el pasado mes de septiembre (con 1.955.000 viajeros) y, en lo que va de año, en hasta siete meses (menos marzo y abril) la cifra mensual ya ha sido superior a la de 2024. Así, si el año pasado se quedó cerca, en 2025 es probable que se superen los 23 millones de viajeros. Hasta que en 2030 esté operativa parte de la línea 3, los sevillanos tendrán que seguir desplazándose en la única línea existente y reclaman un refuerzo definitivo y urgente para acabar con las aglomeraciones que sufren a diario.