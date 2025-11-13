Sevilla activa su Plan Territorial de Emergencias: pide evitar los desplazamientos y mantiene los parques cerrados

El Ayuntamiento de Sevilla mantiene activo desde primera hora de este jueves el Plan Territorial de Emergencias en fase Preemergencia Nivel 1 ante los pronósticos oficiales de la Agencia Estatal de Meteorología para la jornada.

Concretamente, la Aemet tiene activo el aviso amarillo por lluvias, tormentas y viento en la capital hispalense este jueves, desde las 09:00 a las 00:00 horas. Esto ha provocado que, desde la pasada noche, el Ayuntamiento anunciara el cierre preventivo de todos los parques, el cementerio y algunas instalaciones deportivas.

En el caso de la alerta por viento, se esperan rachas máximas de hasta 70 km/hora y la probabilidad de lluvia se mantendrá durante toda la jornada entre el 40 y el 70%.

Ante esta previsión, desde Emergencias Sevilla se recomienda evitar los desplazamientos innecesarios y extremar la precaución en caso de no tener más remedio que usar el coche. Piden, a su vez, mantenerse informados por los anales oficiales de emergencias, como el 112.

Sevilla no es la única ciudad en alerta este jueves, concretamente, hay avisos activos en seis provincias de Andalucía, siendo Huelva la más perjudicada, con alerta naranja por lluvias, tormentas, viento y oleaje. Por su parte, Almería, Cádiz, Córdoba, Granada y Sevilla están en alerta amarilla durante toda la jornada por lluvias, tormentas, viento y oleaje.