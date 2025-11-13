Alertas
Sevilla activa su Plan Territorial de Emergencias: pide evitar los desplazamientos y mantiene los parques cerrados
Las alertas de la Aemet para ciudad se mantienen desde las 09:00 hasta las 00:00
El Ayuntamiento de Sevilla mantiene activo desde primera hora de este jueves el Plan Territorial de Emergencias en fase Preemergencia Nivel 1 ante los pronósticos oficiales de la Agencia Estatal de Meteorología para la jornada.
Concretamente, la Aemet tiene activo el aviso amarillo por lluvias, tormentas y viento en la capital hispalense este jueves, desde las 09:00 a las 00:00 horas. Esto ha provocado que, desde la pasada noche, el Ayuntamiento anunciara el cierre preventivo de todos los parques, el cementerio y algunas instalaciones deportivas.
En el caso de la alerta por viento, se esperan rachas máximas de hasta 70 km/hora y la probabilidad de lluvia se mantendrá durante toda la jornada entre el 40 y el 70%.
Ante esta previsión, desde Emergencias Sevilla se recomienda evitar los desplazamientos innecesarios y extremar la precaución en caso de no tener más remedio que usar el coche. Piden, a su vez, mantenerse informados por los anales oficiales de emergencias, como el 112.
Sevilla no es la única ciudad en alerta este jueves, concretamente, hay avisos activos en seis provincias de Andalucía, siendo Huelva la más perjudicada, con alerta naranja por lluvias, tormentas, viento y oleaje. Por su parte, Almería, Cádiz, Córdoba, Granada y Sevilla están en alerta amarilla durante toda la jornada por lluvias, tormentas, viento y oleaje.
- Productos ibéricos, aceites, dulces y más llegan al Patio de la Diputación de Sevilla con entrada gratis
- José Luis Gutiérrez, candidato a rector: 'El coche del rector se licitó por 230.000 euros, yo iré en Tussam
- El nuevo Palacio de Congresos de Dos Hermanas se prepara para acoger eventos a partir de 2026
- El fin de la SE-40, más cerca: el Ministerio adjudica las obras del tramo entre Espartinas y Valencina
- Nuevos cortes de tráfico en la SE-30 por las obras del Puente del Centenario: horarios y desvíos
- La calle de los 100 comercios locales: Emilio Lemos se reivindica como el Tetuán de Sevilla Este
- Carmen Vargas será la primera mujer rectora de la Universidad de Sevilla: el perfil continuista se impone
- Uno de los policías tiroteados por los narcos en Isla Mayor: 'Nos gritaban: 'Por ahí van los perros, mátalos, mátalos'