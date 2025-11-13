"Sevilla Fecit 2025", la exposición que muestra el presente y el futuro del arte sacro

La Casa Consistorial de Sevilla acoge desde este jueves la quinta edición de "Sevilla Fecit" organizada por la Asociación Gremial de Arte Sacro de Sevilla en colaboración con el Ayuntamiento de Sevilla. La muestra, en palabras del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, se presenta como un homenaje a los artesanos y artistas que mantienen viva una herencia centenaria, demostrando que el arte sacro sevillano no es solo una expresión de fe, sino también un motor de creatividad, identidad y economía cultural", señaló con especial orgullo.

La exposición reúne 48 piezas que muestran la diversidad y excelencia de los oficios tradicionales sevillanos: imaginería, orfebrería, bordado, restauración, talla o dorado, entre otros. Entre las obras expuestas destacan las coronas y diademas de imágenes tan reconocidas como la Piedad del Baratillo, la Virgen de la Palma del Buen Fin, la Virgen del Rocío de la Redención o la Virgen de los Dolores del Viso, referentes devocionales del patrimonio artístico sevillano.

La muestra podrá visitarse hasta el 28 de noviembre en horario de lunes a viernes de 10:00 a 13:30 y de 17:30 a 20:00 horas, y los sábados y días 6, 7 y 9 de diciembre de 10:00 a 13:30.

"El arte sacro en el corazón de Europa"

Durante la inauguración el alcalde de Sevilla recordó el impulso que el Ayuntamiento está dando a la promoción exterior del arte sacro, mencionando la exposición "El Arte Sacro de Sevilla en el corazón de Europa", celebrada en septiembre en el Parlamento Europeo de Bruselas. "Desde el Ayuntamiento seguiremos defendiendo a ultranza nuestro arte sacro allí donde sea necesario", añadió.

José Luis Sanz viendo las obras expuestas en "Sevilla Fecit 2025" / Ayuntamiendo de Sevilla

Sevilla Fecit 2025" confirma la fortaleza y la proyección del arte sacro como "un sector cultural y económico en crecimiento, que combina tradición, creatividad y una notable capacidad de adaptación a los nuevos tiempos". Con esta edición, la muestra se forja como un "escaparate de referencia" para los talleres y artistas que mantienen viva una de las manifestaciones más singulares del patrimonio andaluz.