Te sorprenderá el menú navideño de este hotel de Sevilla

Comidas y cenas de empresa, décimos de lotería compartidos y grupos de whatsApp para organizarlo todo. Llega esa época en la que se comparte, las calles se llenan de luces y los escaparates de regalos. La Navidad inunda Sevilla un año más y surge la gran pregunta: ¿dónde comeremos este año?. En este hotel se encargan de tenerlo todo preparado para que tú solo te ocupes de esos regalos de última hora que siempre se atraviesan.

Only YOU Sevilla te lo ponen fácil. Cocina de autor, seis ambientes con encanto y un servicio para quienes valoran la buena mesa, la eficiencia y las experiencias de calidad. En Only YOU Sevilla te lo ponen fácil para que tus comidas y cenas de Navidad, almuerzos de empresa, bodas, prebodas o reuniones familiares no suenen a otra cosa que no sea “qué bien lo hemos pasado”.

Gastronomía de autor marca Sevilla

Gastronomía de vanguardia cuidando la naturaleza de los productos locales de temporada / El Correo

La mesa es el corazón de cada reunión y en Only YOU Sevilla son conscientes de ello. Su propuesta se centra en el producto de temporada y en la despensa local, reinterpretada con un punto de sofisticación sin complejidades. Entrantes que invitan a conversar con esa persona que hace tiempo que no ves, principales en su punto y postres que ponen el punto final a una cita redonda. Es la cocina que exige el sevillano que conoce su ciudad, que ha probado mucho y que sabe cuándo algo está bien hecho.

Ambientes versátiles para todos los gustos

Espacio Green House en el corazón de Only YOU Hotel Sevilla / El Correo

Only YOU Sevilla ofrece seis espacios que comparten tres constantes: versatilidad, estética y luz. Eso permite ajustar el formato a cada grupo. Mesas redondas para mirarse cara a cara, montajes tipo cóctel si prefieres moverte y charlar o un servicio más clásico cuando la ocasión lo requiera.

Tu evento en Only YOU

Quien organiza un almuerzo corporativo sabe que la clave está en cumplir horarios y cuidar que no se pierda el ritmo. Por eso, entre semana, YOU Lunch es el aliado perfecto. Un menú ejecutivo ágil, sabroso y bien secuenciado para reunirse, cerrar acuerdos o despedir el año aprovechando el tardeo.

Además el hotel cuenta con todo el equipamiento necesario para presentaciones breves o vídeos corporativos, así como salas privadas que garantizan privacidad y fluidez.

Servicios exclusivos para hacer tu día inolvidable / El Correo

Para quienes buscan celebrar el sí, quiero sin complicaciones, el hotel propone un recorrido completo: preboda cercana para romper el hielo, ceremonia o civil íntima, banquete adaptado a la identidad de la pareja y, si se quiere, un día después más relajado. El equipo acompaña en cada paso con una premisa clara: que los anfitriones vivan su día sin preocupaciones.

Elegancia, cercanía y un punto lifestyle que encaja con parejas que valoran la autenticidad. / El Correo

Para los más discretos, una decoración cuidada, música en segundo plano y un tempo de servicio que favorece la conversación para que te sientas como en tu salón, pero con todo resuelto y una cocina a la altura del momento.

El fin de semana suena a Brunch (con música en vivo)

Los fines de semana suenan a música en viva en Only YOU Sevilla.png / El Correo

El Weekend Brunch con música en vivo es el plan perfecto para el fin de semana. Platos pensados para compartir, sobremesas largas y ese ambiente que convierte el “vernos” en costumbre. Perfecto para mini-reencuentros navideños, cumpleaños discretos o para enseñar a ese amigo de fuera cómo se vive en la Sevilla sin tópicos.

Un lugar a donde volver

Los sevillanos nos quedamos donde encontramos confianza. Por eso el equipo de Only YOU Hotel Sevilla apuesta por la atención personalizada. Respuestas rápidas, propuestas claras y alternativas adaptadas a cada perfil (veggie, sin gluten, infantil).

Porque cuando la gastronomía, el espacio y el servicio hablan el mismo idioma, cada celebración tiene firma. Y la tuya, aquí, suena a Only YOU Sevilla.