Los 13 mejores abogados sevillanos del año 2026 según el prestigioso directorio jurídico Best Lawyers

La provincia sevillana se coloca como la cuarta con más galardones, empatada con Bilbao y superada por Madrid, Barcelona y Valencia

José Moya, Encarnación Molinero, Sofía Acuña y Soledad Fernández Reyes

Domingo Díaz

Ya se conocen los nombres de los abogados españoles que han sido incluidos entre los mejores del próximo año 2026 por la prestigiosa revista Best Lawyers. Sevilla ha conseguido incluir a un total de 13 letrados, entre los que se encuentran juristas de distintas especializadades: desde penal, tributario, civil o mercantil.

En total, son 202 los juristas españoles que han accedido a esta lista en esta edición. Sevilla es la cuarta ciudad que más personas ha logrado incluir igualada con Bilbao. Por encima solo están las grandes capitales Madrid y Barcelona, con 58 y 49 respectivamente, y Valencia, ya en un nivel más parecido a la capital hispalense con 19.

La lista, dada a conocer por Confilegal, medio especializado en el ámbito jurídico, se compone de un abogado por especialidad y región. Además, los nombramientos surgen de una votaciones realizadas entre ellos.

El bufete vencedor en Sevilla es Montero Aramburu, que cuela a tres de sus letrados en la lista. En el ámbito nacional es Cuatrecasas SLP el ganador con 28 reconocidos, aunque en la capital hispalense solo ostenta dos participaciones, como Zurbarán y MA Abogados.

En este último despacho, el ránking anual ha reconocido a nueve socios y cuatro directores de área, dos más que en la edición anterior. Entre ellos también se encuentran algunos profesionales sevillanos como el abogado especializado en derecho mercantil Lucas Fernández de Bobadilla.

Cabe destacar que entre los 13 premiados solo se encuentran tres mujeres, por los 10 hombres reconocidos. La brecha de género se vuelve a hacer notar en este ránking: en el ámbito nacional han sido reconocidos 166 hombres (82,18%) y 36 mujeres (17,82%). Según Confilegal, la proporción es muy similar a la del año pasado.

La lista completa es la siguiente:

Encarnación Molinero Barrero: Penal / Montero Aramburu Abogados

Gonzalo Pérez de Ayala González: Derecho bancario y financiero / Pérez de Ayala Abogados SAL

Jorge Francisco Castro: Derecho concursal / Bové Montero y Asociados SL

José Moya: Derecho inmobiliario / Cuatrecasas SLP

José Luis Ballester: Derecho corporativo y empresarial / Cuatrecasas SLP

José Luis García-Junco López: Derecho Mercantil / Montero Aramburu Abogados

José Manuel García-Quílez Gómez: Derecho Civil / Zurbarán Abogados

Manuel Cupet López: derecho laboral / Cupet & Ascasibar

Manuel Guardiola Tassara: Derecho tributario / MA Abogados

Miguel Cuéllar: Derecho administrativo / Zurbarán Abogados

Rafael López Martín: Derecho Laboral / Garrigues

Sofía Acuña Dorado: Litigación y arbitraje / MA Abogados Sevilla

Soledad Fernández Reyes: Civil, procesal y arbitraje / Montero Aramburu Abogados

