David Bisbal llega a Sevilla este mes de noviembre: estas son las fechas de su nueva gira navideña

David Bisbal volverá a Sevilla este otoño con su nueva gira ‘Todo es posible en Navidad’, un tour con el que el cantante recorrerá buena parte de España durante los meses de noviembre y diciembre. La capital andaluza será una de las paradas destacadas de este proyecto especial, que fusiona villancicos clásicos, temas navideños renovados y los grandes éxitos del artista almeriense.

La gira arrancará este sábado en Almería —con todas las entradas agotadas— y llegará a Sevilla el 22 de noviembre, en el Palacio de Congreso y Exposiciones (Fibes), en lo que se espera sea uno de los conciertos más emotivos del ciclo.

Un espectáculo producido por Cheche Alara

Según la organización, el show incluye las canciones del álbum navideño de Bisbal, producido y arreglado por Cheche Alara, y añade nuevas perspectivas al perfil “polifacético y aventurado” del artista.

El cantante ofrecerá una selección de populares canciones de Navidad con nuevos arreglos, como ‘Jingle Bell Rock’, ‘Los peces en el río’ o ‘El burrito Sabanero’. También presentará la primera versión en español del clásico de Elvis Presley ‘Siempre te recordaré’, junto a un repertorio renovado que repasa los temas más conocidos de su carrera.

Estas son las fechas de la gira de David Bisbal

Almería — 16 de noviembre

Sevilla — 22 de noviembre

Bilbao — 29 de noviembre

Zaragoza — 5 de diciembre

Valencia — 6 de diciembre

A Coruña — 13 de diciembre

Málaga — 19 de diciembre

Granada — 20 de diciembre

Madrid — 22 de diciembre

Barcelona — 23 de diciembre

Cómo conseguir las entradas

Con esta nueva propuesta, Bisbal afirma ver cumplido “uno de sus mayores deseos artísticos”, invitando al público a dejarse llevar por su emoción y alegría en un formato escénico pensado especialmente para estas fechas festivas.

Las entradas están disponibles en tienda.davidbisbal.com y en El Corte Inglés.