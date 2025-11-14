La Policía Nacional detiene a un mariscador por el homicidio de un sevillano a la salida de una discoteca en El Puerto de Santa María

La muerte de un sevillano en El Puerto de Santa María se ha cerrado finalmente con la detención de un varón de 40 años por un presunto delito de homicidio y robo con violencia. Los hechos ocurrieron el pasado 26 de octubre, en un lugar cercano a la zona de discotecas de la localidad portuense. La víctima fue encontrada herida en el parque Calderón y al principio sus propios amigos pensaron que era un accidente.

La Policía Nacional, a través de la operación Pasarela, ha logrado esclarecer lo ocurrido aquella madrugada. Los agentes del Grupo de Delincuencia Especializada y Violenta de la comisaría de El Puerto de Santa María desarrollaron una compleja investigación que acabó con la detención del hombre.

La versión inicial del accidente no concordaba con lo ocurrido: a la víctima le faltaban algunos objetos personales como el móvil, una cadena y la cartera. Esto llevó a los agentes a pensar que podía ser un robo con violencia.

El joven fue encontrado por agentes de la Policía Local, que pidieron una ambulancia y lo trasladaron al Hospital de Puerto Real. De allí, fue llevado al Virgen del Rocío de Sevilla, donde finalmente falleció la madrugada siguiente al ataque. La autopsia reveló que la causa de la muerte había sido un traumatismo craneoencefálico.

Los agentes de la UDEV llevaron a cabo distintas pesquisas: analizaron cámaras de videovigilancia, declaraciones de testigos y realizaron vigilancias y seguimientos. Todo esto les llevó a la detención del principal sospechoso.

Un mariscador con un bastón

El detenido es un mariscador del río Guadalete. Las cámaras le grabaron con un bastón por la zona donde apareció el joven aquella noche. Según la Policía Nacional, el detenido golpeó a la víctima en torno a las 3 de la mañana, lo que le provocó lesiones de extrema gravedad. Una vez inconsciente, aprovechó para quitarle el móvil, la cadena y la cartera. El acusado trató con posterioridad de sacar dinero de la tarjeta robada para extraer efectivo. Las cámaras de la entidad bancaria le grabaron.

Por lo ocurrido, ha sido detenido un segundo varón. Se le acusa de un delito de receptación.

El mariscador de 40 años pasó 48 horas en dependencias policiales. Finalmente, el Juzgado de Instrucción en funciones de guardia decretó el ingreso en prisión provisional del hombre acusado de un delito de homicidio y robo con violencia.