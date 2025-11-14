Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mapa Rancio

El emotivo adiós a Vicente: Rancio recuerda al quiosquero más querido de León XIII

El barrio de León XIII se despide de Vicente, el quiosquero de toda la vida

Vídeo | Mapa Rancio: El kiosco de Vicente

Vídeo | Mapa Rancio: El kiosco de Vicente

Mapa Rancio: El kiosco de Vicente / Julio Muñoz Gijón @Rancio

Julio Muñoz Gijón @Rancio

Julio Muñoz Gijón @Rancio

Sevilla

El quiosco de la esquina entre León XIII y Fray Isidoro de Sevilla amaneció esta semana con las persianas bajadas y un silencio poco habitual. Vicente, su dueño, falleció, y con él se marcha una parte importante de la vida cotidiana de este rincón sevillano.

Durante años, Vicente fue mucho más que un quiosquero: era un punto de encuentro, una sonrisa diaria, un saludo que unía al vecindario. “Daba gusto hablar contigo, te echaré de menos”, se lee en una de las notas que los vecinos han dejado pegadas en la fachada del local. En otra, alguien escribe: “El barrio se quedará huérfano”, mientras otro mensaje recuerda con cariño “esas torrijas que te preparaba en Semana Santa y que nadie volverá a elogiar como tú”.

El pequeño quiosco se ha convertido, estos días, en un improvisado altar vecinal, lleno de notas y recuerdos. “Todo el que trabaja de cara al público en los barrios acaba siendo un pegamento social”, comenta Rancio. “Antes venías tú a comprar unos chicles, y ahora vienes con tus niños. Vicente era parte de esa historia compartida”.

Descanse en paz, Vicente. El barrio que ayudaste a construir con tus gestos cotidianos nunca te olvidará.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Este pueblo de Sevilla se convierte en una pequeña Laponia esta Navidad
  2. La plaza de 17.000 metros cuadrados del corazón de Entrenúcleos abrirá a la ciudadanía a principios de 2027
  3. Productos ibéricos, aceites, dulces y más llegan al Patio de la Diputación de Sevilla con entrada gratis
  4. Este es el nuevo hotel que abrirá sus puertas en pleno centro de Sevilla para la Semana Santa de 2027
  5. El bar de Sevilla con la tostada 'más grande' de la provincia: de 35 centímetros y con manteca casera
  6. Un accidente en la Pañoleta provoca retenciones kilométricas para entrar a Sevilla
  7. ¡Déjame pasar, por favor!': un viaje en el metro de Sevilla, saturado a diario con 60.000 usuarios y sin nuevos trenes
  8. Sevilla cierra todos los parques, el cementerio y algunas instalaciones deportivas por la alerta de Aemet de este jueves

Las obras de Pagés del Corro tensan a vecinos y comercios de Triana: "Cortar dos tramos a la vez es una barbaridad"

Los 13 sevillanos entre los mejores abogados según un prestigioso directorio jurídico: la lista completa del Best Lawyers

Los 13 sevillanos entre los mejores abogados según un prestigioso directorio jurídico: la lista completa del Best Lawyers

Los plazos de la SE-35 se alargan hasta 2028 y condicionan las 24.000 viviendas del Distrito Aeroespacial

El emotivo adiós a Vicente: Rancio recuerda al quiosquero más querido de León XIII

El emotivo adiós a Vicente: Rancio recuerda al quiosquero más querido de León XIII

Gregorio Serrano: "La gran protagonista de la novela es una Sevilla que muchos desconocen"

Directo del tiempo en Sevilla | La borrasca Claudia provoca 150 incidencias en Andalucía

SuperMac aterriza en el Hospital Virgen Macarena para mostrar su 'superpoder' de mejorar la salud

Antonio Muñoz reclama para el Metro de Sevilla "nuevos trenes, más frecuencia, más horario y más capacidad"

Antonio Muñoz reclama para el Metro de Sevilla "nuevos trenes, más frecuencia, más horario y más capacidad"
Tracking Pixel Contents