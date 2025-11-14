Mapa Rancio
El emotivo adiós a Vicente: Rancio recuerda al quiosquero más querido de León XIII
El barrio de León XIII se despide de Vicente, el quiosquero de toda la vida
El quiosco de la esquina entre León XIII y Fray Isidoro de Sevilla amaneció esta semana con las persianas bajadas y un silencio poco habitual. Vicente, su dueño, falleció, y con él se marcha una parte importante de la vida cotidiana de este rincón sevillano.
Durante años, Vicente fue mucho más que un quiosquero: era un punto de encuentro, una sonrisa diaria, un saludo que unía al vecindario. “Daba gusto hablar contigo, te echaré de menos”, se lee en una de las notas que los vecinos han dejado pegadas en la fachada del local. En otra, alguien escribe: “El barrio se quedará huérfano”, mientras otro mensaje recuerda con cariño “esas torrijas que te preparaba en Semana Santa y que nadie volverá a elogiar como tú”.
El pequeño quiosco se ha convertido, estos días, en un improvisado altar vecinal, lleno de notas y recuerdos. “Todo el que trabaja de cara al público en los barrios acaba siendo un pegamento social”, comenta Rancio. “Antes venías tú a comprar unos chicles, y ahora vienes con tus niños. Vicente era parte de esa historia compartida”.
Descanse en paz, Vicente. El barrio que ayudaste a construir con tus gestos cotidianos nunca te olvidará.
