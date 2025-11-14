Gregorio Serrano: "La gran protagonista de la novela es una Sevilla que muchos desconocen"

Dice Gregorio Serrano que siempre tuvo inquietudes literarias. Por sus responsabilidades políticas y técnicas, primero como teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla durante el mandato de Juan Ignacio Zoido, y después como director de la Dirección General de Tráfico, las volcó muchos años escribiendo intervenciones en los plenos o acuerdos institucionales que, como dice, "poco tenían de literatura". Ahora, inmerso en una etapa de su vida como director del área del Servicio de Movilidad de España en la consultora EY, se ha decidido a dar el paso que durante tantos años le rondó por la cabeza: escribir una novela. Como fiel lector de Agatha Christie, ha apostado por el misterio y el suspense. Y como amante de su ciudad, se ha inspirado en Sevilla.

En menos de un mes, se han agotado existencias de Los crímenes del Alcázar (Alfar) tanto en las librerías como en la venta online. Por ello, ya está preparando una segunda parte que transcurrirá en el mismo año que tuvo lugar la histórica Exposición Iberoamericana.

PREGUNTA. ¿En qué momento se aventura a escribir un libro?

RESPUESTA. La pandemia nos regaló mucho más tiempo del que solemos tener. Esos meses para mí fueron una oportunidad para empezar a ejecutar la idea de escribir una novela histórica. Recuerdo que me senté delante del ordenador y me enfrenté a la primera gran dificultad: la primera pantalla en blanco. Cuando me quise dar cuenta ya había escrito 20 páginas.

Me documenté mucho en la parte histórica, pero lo verdaderamente complicado fue inventarse una trama de suspense que pudiera ser atractiva para el lector. Con las incontables novelas y películas de misterio que tenemos al abasto, hacer algo diferente es muy complicado.

P. La historia está ubicada en un escenario familiar para los sevillanos.

R. Así es, la historia gira en torno a Sevilla en el año 1918. En aquel momento, la ciudad se preparaba para ese gran evento que era la Exposición Iberoamericana de 1929. Eso implicaba una transformación radical de la ciudad en todos los niveles.

Pasó de ser una ciudad provinciana con muchos problemas sanitarios, sociales y de infraestructura, a tener esa majestuosa exposición que nos dio edificios que han marcado la historia de la ciudad como la Plaza de España, los pabellones, la Plaza de América o el Hotel Alfonso XIII. Al situarla en esa etapa previa, la gran protagonista de la novela es una Sevilla que muchos desconocen.

P. Su novela transcurre desde enero hasta el 31 de diciembre de 1918. ¿Por qué motivo escogió este año?

R. Sí. Próximamente se publicarán muchos trabajos para la conmemoración de la Exposición Iberoamericana. Sin embargo, yo tenía mucho interés en mostrar esa Sevilla anterior a lo que todos conocemos hoy. Creo que 1918 fue un año clave en muchos aspectos para la ciudad. Por ejemplo, en enero de ese año se estrenó la primera Cabalgata de los Reyes Magos, que es precisamente donde comienza la novela. También se inauguró la plaza de toros La Monumental y la Plaza del Triunfo. Se publicó la tan famosa marcha de Semana Santa Soleá dame la mano y se hizo la primera fotografía nocturna al Cristo del Gran Poder.

Mi objetivo ha sido crear una historia donde se percibiera el sentir de la ciudad a lo largo del año. Por eso se vive la Cuaresma, la Semana Santa, la Feria de Abril, El Rocío, el Corpus Christi o temporadas como el verano y el otoño.

Ese año fue el último de la Primera Guerra Mundial y aunque España fue un país neutral, en Sevilla había una actividad tremenda de espionaje porque tenía la Real Fábrica de Artillería, donde se fabricaban cañones para ambos bandos. Eso hacía que hubiera muchos servicios secretos con agentes y espías.

P. Los personajes principales son un inspector y una empleada del Alcázar.

R. Así es. La historia parte del asesinato de una periodista en el Salón de los Tapices del Alcázar. Que una mujer fuera periodista en aquella época no era algo normal y me gustó la idea de que todo sucediera en un lugar tan emblemático como el Alcázar, que a pesar de su importancia patrimonial, es muy desconocido para muchos sevillanos.

Los personajes son absolutamente ficticios. Por una parte está Pablo Ysern, que es inspector encargado de la Policía y por la otra Reyes de la Sierra, una trabajadora del Alcázar, que en aquella época no era del Ayuntamiento, era una residencia real, pertenecía a la corona y el rey se hospedaba allí cuando venía a Sevilla. Ellos investigarán lo sucedido y serán protagonistas de una historia de amor.

P. No todo son personajes ficticios, en la trama aparecen Vega-Inclán y Otto Engelhardt. ¿Por qué?

R. Sí, he querido reivindicar dos personajes que hicieron mucho por la ciudad. El marqués Vega-Inclán, fue alcaide del Alcázar en el 18 y el Primer Ministro de Turismo que hubo en España con rey Alfonso XIII. Él sentó las bases del turismo moderno en Sevilla y hizo cosas tan importantes como reurbanizar el barrio de Santa Cruz o ser el responsable de que hoy exista el Hotel Alfonso XIII.

También quise que el ingeniero alemán Otto Engelhardt estuviera presente porque fue una persona mucho más desconocida que el marqués. Llegó a Sevilla mandado por el Deutsche Bank y fundó la Compañía Sevillana de Electricidad en 1894. Se hizo cargo de los primeros tranvías eléctricos que posteriormente creó la empresa y se volcó para ayudar a los heridos de la Guerra de África. Lo nombraron cónsul alemán en Sevilla y se postuló públicamente en contra del régimen nazi hasta renunciar a su nacionalidad. Tuvo un final trágico: en 1936 con la sublevación de Queipo de Llano fue mandado a fusilar en la Muralla de la Macarena cuando se encontraba en el hospital por una flebitis. Su bisnieta vino a la presentación del libro.

P. Después de una presentación de la novela con el alcalde, su libro se ha agotado en pocos días y no ha dejado de firmar ejemplares en la Feria del Libro de Sevilla.

La presentación fue una de las experiencias más bonitas de mi vida, algo con lo que jamás soñé. Pero lo que ha venido después también ha sido una sorpresa. Dos días antes de que terminara la Feria del Libro se agotaron todas las novelas, el editor alucinó. Estoy muy agradecido con la acogida porque el público anónimo le ha dado buenas sensaciones la novela.

Ahora mismo está en marcha una segunda edición porque también se agotó en Amazon y en todas las librerías. El próximo lunes 17 lo presentaré en Madrid, en la Fundación Pons.

P. ¿Habrá segunda parte?

R. En su día dije que dependiendo de cómo fuera el resultado de esta novela me atrevería a seguir con la historia. Como la novela está teniendo bastante aceptación haré una segunda parte que transcurrirá en 1929, el año de la Exposición Iberoamericana. Todavía tengo que acabar de cerrar la trama, pero el contexto histórico será ese.