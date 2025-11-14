Las luces de Navidad de Sevilla ya tienen fecha oficial: este será el nuevo diseño para la avenida de la Constitución

La Navidad comenzará en Sevilla en el último fin de semana de noviembre. Fuentes de Urbanismo confirman a este periódico que finalmente el encendido de todas las luces de Navidad se producirá el sábado 29 de noviembre, pese a que inicialmente iba a ser el 28 Será entonces cuando un total de 304 calles, glorietas y avenidas de los once distritos de la capital estarán iluminadas con exornos, árboles de Navidad y otras figuras. La gran novedad estará en la avenida de la Constitución, que contará con un diseño innovador y poco habitual. Ya han comenzado los trabajos de montaje de un bosque a lo largo de la vía, que contará con 32 árboles de unos 7,5 metros de altura alineados y elevados sobre unas tarimas.

"Van a estar las colgaduras de siempre, en este año también son diferentes, con unas bolas diferentes y yo creo que bastante llamativas y bonitas. Y también es verdad que va a aparecer primera vez decoración navideña desde el suelo", ha explicado Juan Bueno, portavoz del Ayuntamiento de Sevilla, este viernes. "Va a haber 32 árboles luminosos a lo largo de la avenida, de 7,5 metros de alto. Por primera vez se van a hacer decoraciones desde el suelo de la ciudad también para la Navidad", ha añadido.

Desde el sábado 29 de noviembre, día en el que se produzca en encendido, las luces permanecerán encendidas hasta el 6 de enero. Al día siguiente, el 7 de enero, comenzará el desmontaje de las luces hasta el 15 de febrero, según el contrato del servicio de montaje. El horario general será de 18.30 a 00.00 horas, excepto en Nochebuena, Nochevieja y la víspera de Reyes, cuando se prolongará hasta la una de la madrugada.

Esta iluminación no solo afectará a calles, ya que también habrá adornos, imágenes y árboles de Navidad en plazas como la Plaza del Salvador, la Plaza Nueva, la Plaza de Cuba o la Plaza de San Francisco o en los puentes de Triana y San Telmo, donde continúa el proceso de montaje. Los trabajos de instalación comenzaron el 1 de octubre y se extenderán hasta el 21 de noviembre.

Tarimas sobre las que se están instalando los árboles de Navidad de la avenida de la Constitución / El Correo

Por un importe de 1.998.779,80 euros, la empresa Elecfes Iluminación está trabajando en el montaje a lo largo de todos los distritos. En el Casco Antiguo se incorporan seis nuevas calles y serán 97. El distrito Este-Alcosa-Torreblanca contará con 39 calles iluminadas, Cerro-Amate con 33, Bellavista-Palmera llegará a las 26, San Pablo-Santa Justa con 21, La Macarena tendrá 19 calles iluminadas, el distrito Norte en 18, el Sur y Triana contarán con 15 calles con adornos y finalmente Los Remedios tendrá 11 y Nervión unas 10.

En concreto, se instalarán motivos de nueva creación fabricados en exclusiva para estas calles: avenida de la Constitución, Sierpes, Tetuán, Velázquez, Imagen, Laraña, Campana, Alfonso XII, Plaza del Salvador, Asunción, Puente de Isabel II, Puente de San Telmo, Puente de los Remedios, y avda. de Roma. En particular, los motivos que se instalen en las calles Alfonso XII, Campana, Laraña e Imagen, tendrán un diseño similar, aunque distintos tamaños. También los motivos que se instalen en los puentes tendrán un diseño similar.