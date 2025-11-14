Moda
Moda artesanal frente al 'fast fashion': la firma gaditana Elena Moore aterriza en Sevilla
La marca nacida en El Puerto de Santa María y especializada en moda para eventos llega a la calle Pérez Galdós, los próximos 21 y 22 de noviembre, con la venta de prendas artesanales con grandes descuentos en un evento abierto a todo el público
La firma gaditana Elena Moore, conocida por su compromiso con la sostenibilidad y la artesanía local, celebrará los próximos 21 y 22 de noviembre una excepcional venta de archivo en la que ofrecerá piezas únicas con descuentos de hasta el 80%. Nacida en El Puerto de Santa María, la firma se distingue por su filosofía de producción responsable. Todas sus colecciones son "diseñadas y confeccionadas por artesanos en Cádiz", explica Elena Alonso, fundadora de esta firma que "apuesta por la exclusividad y la durabilidad frente al consumo rápido".
Durante esta cita, los asistentes podrán encontrar muestras creadas para cada colección, prendas utilizadas en shootings, así como stock acumulado de temporadas anteriores y diseños con pequeñas taras. Será una oportunidad irrepetible, ya que la marca no tiene previsto repetir una venta de estas características en varios años: "Hemos esperado a acumular prendas suficientes como para que sea una venta de archivo que realmente merezca la pena", explican desde el equipo de la firma.
Durante un par de días, la marca gaditana aterriza en Sevilla con una venta de entrada libre el próximo viernes 21 y 22 de noviembre, de 11:30 a 21:00 horas y el sábado de 10:00 a 20:30 horas, en la calle Pérez Galdós, 2.
La marca trabaja habitualmente, como su diseñadora explica, "bajo un modelo preorder, evitando generar grandes cantidades de stock. Precisamente por ello, esta venta de archivo surge como una forma de dar una nueva vida a prendas de muestrarios, sesiones de fotos o colecciones anteriores, manteniendo su compromiso con la sostenibilidad y el diseño consciente".
Esta iniciativa consolida a Elena Moore como una de las firmas andaluzas que mejor representa la unión entre moda, artesanía y responsabilidad medioambiental.
