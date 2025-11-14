Flamenco, humor y teatro: todos los planes para disfrutar este fin de semana en Sevilla

Con motivo del Día del Flamenco en Andalucía, el domingo 16 de noviembre, numerosos espacios de la ciudad se suman a la conmemoración con distintas propuestas que se suman a una amplia oferta de ocio:monólogos de humor, conciertos sinfónicos y estrenos teatrales.

La ciudad propone una intensa agenda cultural el fin de semana del 14 al 16 de noviembre:

El flamenco como eje central

La Sala X (C/ José Díaz 7) da voz a Marina Carmona la artista que interpretara su primer álbum Mi identidad, el 14 de noviembre a las 21:30h . Esta actuación es heredera de una dinastía de grandes músicos, guitarristas, bailaores y cantaores como su abuelo, Juan Habichuela, y su padre, Antonio Carmona . El espectáculo se encontrará entre el flamenco más puro y el más moderno.

El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, el CAAC, (C/ Américo Vespucio, 2) con Un Aire De Signos de la mano de Andrés Marín, el próximo 16 de noviembre a las 12:00h. En este marco es doblemente simbólico, por un lado, se enmarca en los actos del 15.º aniversario de la declaración del flamenco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, y por otro, porque traslada ese rico legado a un espacio dedicado al arte contemporáneo, generando diálogo entre tradición e innovación.

Estrenos

Teatro la Fundición (C/ Habana, 18) con el retrato de las mil caras del CID por el gran Antonio Campos y con música en directo de La Musgaña , durante todo el fin de semana. Hoy 14 de noviembre a las 20:00h, mañana 15 de noviembre a las 20:00h y por último para finalizar el 16 de noviembre a las 19:00h . Y para los más pequeños podremos encontrar un gran ! Charco a la vista!, los días 15 y 16 de noviembre a las 12:00h , una divertida obra sobre el uso del agua y la conciencia ecológica.

Tras su éxito con Eclipse total, Premio Max a la mejor autoría teatral, la compañía valenciana Pont Flotant vuelve a Sala Cero Teatro (C/ Sol, 5) con Adolescencia Infinita, este único fin de semana (14,15,16 de noviembre), dando comienzo hoy a las 20:30h, el sábado y domingo a las 19:30h.

Representación de la obra Adolescencia Infinita / Nerea Coll / BravaStudio

Sonidos del finde

Sala Custom (C/ Metalurgia, 25) vibrando fuerte con un excelente directo y una espectacular puesta en escena de IM-PULSE reconocida por ser la mejor banda tributo a Pink Floyd del país, el día 15 de noviembre a las 21:30.

reconocida por ser En el Cartuja Center Cite (C/Leonardo Da Vinci, 7) La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla clausurará el día 15 de noviembre a las 20:00h la 22 edición del Festival de Cine Europeo de Sevilla con España es... ¡De cine! La banda sonora de nuestras vidas. El programa, en colaboración con el Festival de Sevilla, ofrece una experiencia poco habitual: escuchar la música de nuestras películas preferidas como si pudiésemos destilar su esencia sonora.

El plan más divertido

Además que mejor forma para acabar el fin de semana que con mucho humor, y el Cartuja Center Cite ofrece dos alternativas para los más risueños, el domingo 16 de noviembre encontrarás: