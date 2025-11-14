Un pueblo de Sevilla busca Reyes Magos para su cabalgata: serán escogidos los que hagan esto más rápido

La Cabalgata de los Reyes Magos es uno de los momentos que encierra más ilusión, magia y felicidad de todo el calendario, con millones de niños y adultos reunidos en las calles de todas las ciudades españolas para disfrutar de una de las tradiciones más arraigadas y emblemáticas de la Navidad. Y para encarnar las figuras que dan forma a este evento, los Reyes Magos, el municipio de sevillano de El Real de la Jara está buscando voluntarios.

Así lo ha destacado el propio Ayuntamiento de la localidad en sus redes sociales, donde han preguntado a sus vecinos si querrían salir en la cabalgata y ser una de esas figuras destacadas que "llenan de ilusión las calles del pueblo".

Para ello, están buscando voluntarios tanto para encarnar a cada uno de los Reyes Magos, es decir, Melchor, Gaspar y Baltasar, como para ser la estrella guía y los pajes que recorrerán el municipio durante la cabalgata.

Fecha límite para presentarse a Rey Mago de El Real de la Jara

Las inscripciones para protagonizar esta cita que se celebra durante la tarde-noche del 5 de enero ya están abiertas y se mantendrán activas hasta el próximo 20 de noviembre a las 14.00 horas. Para participar, los interesados tendrán que rellenar un formulario online con sus datos personales.

En concreto, deben aportar su nombre y apellidos, la edad, el teléfono de contacto y a qué figura le gustaría presentar, si a un Rey Mago, a la estrella guía o a un paje.

La selección de los Reyes Magos de este municipio de Sevilla

Para quienes quieran ser la estrella o uno de los pajes, la inscripción es completamente gratuita, mientras que quienes se postulen a Rey Mago tendrán que pagar una cuota de cinco euros en la recepción del Ayuntamiento de El Real de la Jara para poder participar en la selección.

Pero no todo el que se presente podrá ser uno de estos personajes emblemáticos, sino que la selección se basará en "riguroso orden de inscripción", por lo que se reclama celeridad a los interesados para conseguir ser uno de los escogidos.