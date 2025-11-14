Targlio, un nuevo proyecto andaluz que abre una alternativa terapéutica para tratar tumores cerebrales

El proyecto Targlio ha sido seleccionado como la mejor iniciativa del panel de salud en la fase Opportunity Validation del programa The Collider del Mobile World Capital de Barcelona. El objetivo de este innovador programa es acelerar la transferencia de tecnología al mercado con proyectos científicos de gran potencial y que así puedan alcanzar su madurez. Además, se pretende poner a disposición de los pacientes los resultados de esas investigaciones.

Según la Comisión Europea, el glioblastoma afecta aproximadamente a 2-3 personas de cada 100.000 al año en Europa y tiene un pronóstico extremadamente desfavorable. El 50% de los pacientes fallece en el primer año y el 90% en los tres años siguientes. Si bien se utilizan tratamientos combinados, su eficacia es limitada debido a la ubicación del tumor y la agresividad de la enfermedad.

Cómo se usa

El proyecto se basa en el uso de nanopartículas magnéticas que incorporan un sistema de guiado a través del torrente sanguíneo y que se pueden calentar tras introducirse en las células tumorales, facilitando su destrucción. Esta tecnología ha sido ya validada en entorno de laboratorio, y cuenta con estudios preclínicos preliminares probados en el glioblastoma.

Una de las principales características de estas nanopartículas es que pueden atravesar la barrera hematoencefálica, que es el principal obstáculo que te encuentras para acceder a zonas del cerebro que los medicamentos actuales no han podido sobrepasar. Marisa García Martín lidera este equipo de investigación del laboratorio de resonancia magnética biomédica de Ibima-Bionand junto a Carlos Caro Salazar, ambos pertenecientes a la Fundación Progreso y Salud (FPS) y por Manuel Sánchez Pernía de la Universidad de Sevilla. La plataforma de administración de fármacos de Targlio puede aplicarse inmediatamente después de la cirugía y continúa liberando lentamente el fármaco.

Tras superar la evaluación inicial donde participaron 8 proyectos de toda España, y dentro de la 11ª edición del programa The Collider, Targlio ha recibido el premio al mejor proyecto del panel de salud, galardón que conlleva una dotación económica de 5.000 € para el grupo de investigación, así como la invitación a participar como expositor en el Barcelona DeepTech Summit que se celebró del 4 al 6 de noviembre.

En esta cita presentaron su iniciativa ante un grupo de inversores, y con este reconocimiento avanzan hacia la segunda fase, Business Validation del programa con vistas a la creación de un spin-off. Con este reconocimiento la ciencia andaluza da un paso importante hacia su transformación, posicionando a Targlio como un caso destacado de innovación en salud.